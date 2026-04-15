Logo
Large banner

Цвијановић: Конаковић све нервознији, демонстрира лажну самоувјереност

Аутор:

АТВ
15.04.2026 18:03

Коментари:

0
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић изјавила је да је Елмедин Конаковић како се примичу избори све нервознији и да настоји показати како се нешто пита, па се стиче утисак да покушава објаснити јавности како су и ЕУ и Кристијан Шмит заправо дио његовог личног политичког инвентара.

Цвијановићева је навела да је посебно занимљиво посматрати како Конаковић данас враћа "услуге" онима који су годинама, тетошећи га, толерисали његове политичке испаде и ублажавали њихове штетне посљедице.

Након што је у федералним медијима објављено како се "Конаковић обрушио на Шмита", Цвијановићева је истакла да је Конаковић како се примичу избори све нервознији и ангажованији на креирању паралелне реалности у којој настоји показати како га се нешто пита.

"Али ту је и потреба да својој јавности објасни да су, не само заједничке институције, већ и страни представници, ту да служе његовим политичким жељама. Истини за вољу, и тетошили су га", написала је Цвијановићева на Иксу.

Према њеним ријечима, његова демонстрација лажне самоувјерености била би можда и импресивна, кад иза ње не би стајали министрова лична фрустрација и паника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Елмедин Конаковић

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner