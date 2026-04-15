Цвијановић: Конаковић све нервознији, демонстрира лажну самоувјереност

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић изјавила је да је Елмедин Конаковић како се примичу избори све нервознији и да настоји показати како се нешто пита, па се стиче утисак да покушава објаснити јавности како су и ЕУ и Кристијан Шмит заправо дио његовог личног политичког инвентара.
Цвијановићева је навела да је посебно занимљиво посматрати како Конаковић данас враћа "услуге" онима који су годинама, тетошећи га, толерисали његове политичке испаде и ублажавали њихове штетне посљедице.
Након што је у федералним медијима објављено како се "Конаковић обрушио на Шмита", Цвијановићева је истакла да је Конаковић како се примичу избори све нервознији и ангажованији на креирању паралелне реалности у којој настоји показати како га се нешто пита.
Стиче се утисак како министар Елмедин Kонаковић покушава објаснити јавности како су и Европска унија и Kристијан Шмит заправо дио његовог личног политичког инвентара.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) April 15, 2026
Посебно је занимљиво посматрати како Kонаковић данас враћа "услуге" онима који су годинама, тетошећи га,…
"Али ту је и потреба да својој јавности објасни да су, не само заједничке институције, већ и страни представници, ту да служе његовим политичким жељама. Истини за вољу, и тетошили су га", написала је Цвијановићева на Иксу.
Према њеним ријечима, његова демонстрација лажне самоувјерености била би можда и импресивна, кад иза ње не би стајали министрова лична фрустрација и паника.
