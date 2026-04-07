Лош на терену, лош у дипломатији: Због Трампа у Бањалуци Конаковића пљују у ФБиХ

Бивши центар Босне, а сада сарајевски дипломата Елмедин Конаковић није био вичан испод коша, али ни у дипломатији гдје има више промашаја него на кошаркашком терену.
Сарајевску јавност је увјеравао да су упознати са свим доласцима америчких званичника у БиХ и да сарајевска дипломатија узима најбољу лобистичку кућу у САД. У међувремену, у Бањалуку стиже син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи.
Лошу игру на дипломатском терену критиковао је и лидер СДА Бакир Изетбеговић који је најавио да Милорад Додик спрема нешто "опасно" по БиХ и да неко озбиљан долази у Бањалуку: Имамо илузију да Конаковић и Бећировић контролишу процесе. А, уствари их изненађују ствари, као што ће их ових дана поново затећи неке ствари које ће се догодити у Бањалуци.
Конаковић је одмах након тога полетио да охрабри сам себе, али и своје дипломатске подвиге.
"Ми се боримо да Америка када одлучује о БиХ има праве информације и у томе смо три корака испред Милорада Додика. Дошли смо до тога да он чак почиње узимати наше лобисте јер је схватио да тамо разбацује новац и не остварује циљеве", рекао је Конаковић и поручио да зна ко ће доћи у Бањалуку, али не жели да каже.
"Посјета ће бити, не желим да се хвалим да знам када неко долази у Бањалуку. Ми смо срећни када у Бањалуку долазе амерички представници. То ни Додик не зна, то ни његови лобисти не знају. То је оно што смо прије два мјесеца имали панику, Додик је пробио прву линију, ушао је, слика се, ради. Међутим, ми смо затворили све те озбиљне и опасне процесе за Босну и Херцеговину. Додик не успјева свој наратив наметнути као реалан. Узео је најозбиљније лобисте, Марк Цел, адвокат, је кућни пријатељ са Нетанјахуом. Додик има директан линк са Нетанјахуом, али не успјева наметнути наратив да је сецесија нормалан наратив", рекао је Конаковић у емисији Фејс ТВ 28. марта 2026. године и поручио да је могуће да ће неко доћи, али да не жели говорити о именима.
"Оно што Додик ради, ми радимо три пута више. Посебно Денис Бећировић. Он и ја смо имали више више састанака са врхом Стејт департмента, осим Рубија, него што је БиХ у двије деценије имала. Додик је при
Дипломатски промашај Елмедина Конаковића нашао се на удару и медија у ФБиХ. Аваз је шефу бх. дипломатије посветио текст са насловом "Док у Бањалуку долази Трампов син, Конаковић пише Карлеуши о својој 'гу*ици'".
Они пишу да док Елмедин Конаковић води полемику са естрадним личностима, реална политика одвија се у Бањалуци гдје у посјету долази син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи.
"Другим ријечима, док се министар вањских послова бави јавним препуцавањима с пјевачицом, један од најзначајнијих политичких контаката из САД долази у БиХ – али не у Сарајево, него у Бањалуку. Ова ситуација додатно добија на тежини ако се подсјетимо да је Конаковић прије само неколико дана увјеравао јавност како Босна и Херцеговина има “сјајне односе са Сједињеним Америчким Државама” и да је он у лобирању напросто разбио Милорада Додика", пише Аваз.
Његово излагање су упоредили са стилом "излапјелог јалијаша са Соукбунара".
"Када је и да ли ће у Сарајеву доћи неко и приближно близак америчком предсједнику попут његовог властитог сина? И ко у тој причи заиста води вањску политику? Но, Конаковић у маниру политичара који вјерује да се реториком могу надомјестити резултати очигледно и даље мисли да се лијепим говором и великим ријечима могу ријешити сви изазови с којима се он и држава суочавају. Да се држава води коментарима на друштвеним мрежама, а дипломатија гради у расправама с естрадом. А док се Сарајево бави Карлеушом, Бања Лука очито води озбиљније разговоре. И ту разлика постаје болно видљива", пише Аваз.
Доналд Трамп Млађи долази у Бањалуку
Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи боравиће данас, 7. априла, у Бањалуци.
Он ће се у Републици Српској састати са српским званичницима и привредницима.
