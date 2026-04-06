Нема именовања главног преговарача без сагласности Дома народа

Аутор:Бранка Дакић
Коментари:0
Одлука Представничког дома према којој посланици тог домa могу донијети одлуку о именовању главног преговарача и замјеника главног преговарача са Европском унијом није у складу са одредбама Устава БиХ, оцијенио је то Уставни суд БиХ.
Ријеч је о законодавној одлуци коју мора потврдити и Дом народа
Представничком дому дат је рок од пола године за поновно покретање процедуре именовања главног преговарача.
"Проблем је што је Представнички дом донио оспорену одлуку, коју није потврдио Дом народа. Оспорена одлука не представља појединачни акт именовања, већ садржи опште, апстрактне и трајне норме којима се одлучује о успостави новог тијела државне управе, те је било неопходно да је потврди Дом народа", саопштено је из Уставног суда БиХ.
Апелацију за оцјену уставности Одлуке Представничког дома поднио је 31 посланик Народне скупштине Републике Српске. У захтјеву наглашавају да све законодавне одлуке на нивоу БиХ доноси Парламентарна скупштина, која се састоји од два дома, те да је усвајањем одлуке о именовању главног преговарача Представнички дом присвојио надлежности других институција. Апеланти су задовољни одлуком Уставног суда и немају ништа против тога да се именовање главног преговарача уреди законом у Парламентарној скупштини, али уз сагласност оба дома.
"Овдје је једно рјешење које је било увођење грађанске државе на мала врата. На шта је пристала и опозиција наша, јер они су избјегли три инстанце гдје се доноси та одлука. То су Предсједништво, Дом народа и Савјет министара и донијели су одлуку да се главни преговарач именује тамо гдје имамо представнике грађана", рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
Одлуке уставног суда су јасне и морају се поштовати, признају и они који су у Представничком дому гласали за овакву одлуку.
"Обзиром да су одлуке Уставног суда коначне и обавезујуће, то даље подразумијева да ћемо ми у оквиру државног парламента, у оба дома требати тежити ка рјешавању наведеног питања, да се донесе одлука која ће добити подршку и Дома народа и на тај начин се испунити једна од битних одлука на ЕУ путу БиХ", рекао је Албин Муслић, посланик СДП-а у ПД ПС БиХ.
Бошњачки политичари сањају о грађанској БиХ, која је у потпуности супротна дејтонској БиХ, па иако знају да то није могуће, покушавају од Представничког дома да направе Парламентарну скупштину у којој би прегласавали друга два народа, став јe правника.
"Пошто то није тако, ни по Дејтону, ни по Уставу биХ, они су заборавили да постоји и други дом и да ниједан законски акт не може да прође без процедуре у Дому народа. С обзиром да одлука о именовању главног преговарача и успостављања Канцеларије главног преговарача није прошла у Дому народа, таква одлука је отпочетка неуставна", рекао је Марко Ромић, асистент на Правном факултету Универзитета у Бањалуци.
Тешко је очекивати да би договор у вези са овим питањем могао бити постигнут до октобра. Тада нас очекују избори и нова власт, па ће по свему судећи избор главног преговарача, а самим тим и европски пут БиХ бити још дуго на чекању.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
14 ч0
БиХ
16 ч0
БиХ
17 ч0
БиХ
23 ч0
Најновије
Најчитаније
07
52
07
38
07
33
07
25
07
15
Тренутно на програму