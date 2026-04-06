Logo
Large banner

"Новој жељезари" неће бити искључена струја

Аутор:

АТВ
06.04.2026 17:56

Коментари:

0
Стубови за струју.
Фото: АТВ

Управе "Нове жељезаре Зеница" и "Електропривреде БиХ" договориле су да неће бити искључена електрична енергија овом зеничком предузећу.

Искључење струје било је најављено за данас и то због дуговања, а постигнутим договором обезбијеђено је несметано одвијање производних процеса у компанији, преносе федерални медији.

Осим опомене за струју, раније су им стигле опомене за дуговања за гријање и плин.

Из Синдиката "Нове жељезаре Зеница" данас је поручено да ово предузеће, а посебно висока пећ, не смију остати без струје, као и да руде и кокса има за још двадесетак дана зато што нису усвојене мјере за заштиту домаће производње челика.

Синдикат металаца ФБиХ и Синдикат "Нове жељезаре Зеница" упозорили су да је челична индустрија суочена са озбиљном кризом и да су потребне хитне и конкретне одлуке власти.

Предсједништво Синдиката металаца ФБиХ затражило је од надлежних институција да исплата плата радницима и извршавање обавеза према колективном уговору не смију каснити нити бити доведени у питање, а од федералне Владе се захтијева хитно и конкретно укључивање у рјешавање проблема већ током ове седмице.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нова жељезара

Зеница

Струја

искључење струје

Синдикати

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner