"Новој жељезари" неће бити искључена струја

Управе "Нове жељезаре Зеница" и "Електропривреде БиХ" договориле су да неће бити искључена електрична енергија овом зеничком предузећу.
Искључење струје било је најављено за данас и то због дуговања, а постигнутим договором обезбијеђено је несметано одвијање производних процеса у компанији, преносе федерални медији.
Осим опомене за струју, раније су им стигле опомене за дуговања за гријање и плин.
Из Синдиката "Нове жељезаре Зеница" данас је поручено да ово предузеће, а посебно висока пећ, не смију остати без струје, као и да руде и кокса има за још двадесетак дана зато што нису усвојене мјере за заштиту домаће производње челика.
Синдикат металаца ФБиХ и Синдикат "Нове жељезаре Зеница" упозорили су да је челична индустрија суочена са озбиљном кризом и да су потребне хитне и конкретне одлуке власти.
Предсједништво Синдиката металаца ФБиХ затражило је од надлежних институција да исплата плата радницима и извршавање обавеза према колективном уговору не смију каснити нити бити доведени у питање, а од федералне Владе се захтијева хитно и конкретно укључивање у рјешавање проблема већ током ове седмице.
(СРНА)
