Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

Посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ Мирослав Вујичић оцијенио је да ЦИК БиХ избором 17 милиона КМ скупље понуде за набавку савремених изборних технологија само наставља да дјелује на граници закона и нарушава повјерење у интегритет изборног процеса у БиХ.
Вујичић је изјавио Срни рекао да је несхватљиво да ЦИК на тендеру, иако у СНСД-у постоји политичка сумња у бањалучки "Планет софт", који је као дио конзорцијума дао јефтинију понуду, изабере понуду скупљу за 17 милиона.
"Не могу да схватим да постоји било каква врста оправдања или економске оправданости да се изабере фирма која је 17 милиона скупља, али вјероватно постоје неке закулисне игре којих ћемо сви бити свјесни када дођу избори", оцијенио је Вујичић.
Овај став је објаснио тиме да је некадашњи високопозиционирани функционер СНСД-а, а сада члан опозиције у Републици Српској, Игор Радојичић био један од кључних људи у управи "Планет софта" што, како је истакао, отвара сумњу на одређену врсту утицаја.
Он је навео да таквим поступцима ЦИК само продубљује неповјерење гласача, али и сумњу свих у БиХ да је и ово процес који има скривену намјеру.
"Да ли је скривена намјера намјештање избора, не можемо ни то искључити, а вријеме ће показати да ли смо у праву", рекао је Вујичић.
Према његовим ријечима, сумњу отварају и информације да изабрани понуђач има контакте са фирмом која је учествовала у намјештању избора у САД и на Филипинима.
"Ово што је урађено не води ка јачању интегритета изборног процеса, него отвара нове сумње у то", закључио је Вујичић.
Он се нада да ће доћи вријеме када ће у ЦИК-у сједити професионалци и људи који ће се бавити интегритетом изборног процеса, а не људи који могу изабрати фирму која је 17 милиона КМ скупља, а за тај новац се може направити пет школа и ко зна шта још.
ЦИК је за набавку опреме система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића одабрао понуду фирме "Смартматик" иако је била за 17 милиона скупља од оне коју је доставио "Планет софт".
