Америка протјерује Сулејманијеву родбину - хоће ли Сарајево његове слике из школе?

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да администрација неће дозволити да САД постану дом за стране држављане који подржавају антиамеричке терористичке режиме.
"Донедавно, Хамидех Сулејмани Афшар и њена ћерка су биле носиоци зелене карте и раскошно су живеле у Сједињеним Државама. Афшар је нећака преминулог иранског генерал-мајора Касема Сулејманија. Она је такође отворени присталица иранског режима, славила је нападе на Американце и називала нашу земљу 'Великим Сатаном'", написао је Рубио на "Иксу".
Рубио је подсјетио да је ове седмице укинуо правни статус и Афшар и њене ћерке и оне су сада у притвору Имиграционе и царинске службе САД /ИЦЕ/ док чекају депортацију из Сједињених Држава.
Сулејмани је убијен 2020. године у Багдаду у нападу дроном, за који америчка војска тврди да га је наредио предсједник САД Доналд Трамп током свог првог мандата.
Док САД протјерује родбину Касема Сулејманија поставља се питање да ли ће Сарајево његове слике из школе.
Фотографија овог иранског генерала истакнута је на зиду Перзијско-босанског колеџа надомак Сарајева, пренијели су медији након снимка који је школа објавила на званичном "Фејсбук" профилу.
Ријеч је о средњошколској установи чија су зграда и околно земљиште у власништву Исламске Републике Иран, док је формални власник школе ирански држављанин Зареан Мохамед Јафер.
Из ове средње школе нису одговорили на упите о разлозима постављања фотографије, нити су појаснили какву образовну сврху има у простору школе.
