Спасен и други амерички пилот оборен изнад Ирана, Трамп открио детаље потраге

05.04.2026 08:17

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД-а Доналд Трамп је на својој друштвеној мрежи Трут Соушал објавио да су америчке трупе успјеле доћи до пилота чији се авион срушио прије неколико дана у Ирану.

У касноноћној објави, Трамп је потврдио да је потрага америчке војске успјешно завршена.

"Током протеклих неколико сати, војска Сједињених Америчких Држава извела је једну од најсмјелијих операција трагања и спасавања у историји САД-а, за једног од наших изванредних чланова посаде, који је уједно и високо цијењени пуковник, те с великим задовољством вам јављам да је сада сигуран и спасен", написао је Трамп.

Описао је и гдје се налазио спасени пилот.

"Овај храбри ратник налазио се иза непријатељских линија у опасним планинама Ирана, гдје су га непријатељи ловили и били све ближе из сата у сат, али никада није био заиста сам, јер су његов врховни командант, секретар за одбрану, предсједавајући здруженог генералштаба и његови саборци пратили његову локацију 24 сата дневно и марљиво планирали његово спасавање", похвалио је Трамп, између осталог, и себе.

Наредио је, како каже, упућивање десетина летјелица наоружаних најсмртоноснијим оружјем на свијету, како би га извукли. Навео је да је пилот задобио повреде, али ће бити добро.

"Ова чудесна операција трагања и спасавања долази након успјешног спасавања још једног храброг пилота јуче, а што нисмо потврдили јер нисмо жељели угрозити нашу другу операцију спасавања. Ово је први пут у војном памћењу да су два америчка пилота спасена, одвојено, дубоко на непријатељској територији", навео је Трамп.

Истакао је и да се "никада неће бити остављен ниједан амерички војник".

"Чињеница да смо успјели извести обје ове операције, без иједног погинулог или чак рањеног Американца, још једном доказује да смо остварили потпуну ваздушну доминацију и надмоћ над иранским небом", тврди амерички предсједник.

На крају је рекао да се сви Американци требају ујединити и поносити овим постигнућем, те да САД имају најбољу, најсмртоноснију и најпрофесионалнију војску на свијету.

Прочитајте више

Стигао одговор на Трампов ултиматум: "Цијела регија ће постати пакао"

Свијет

Стигао одговор на Трампов ултиматум: "Цијела регија ће постати пакао"

1 д

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Свијет

Иран поставио пет услова за крај сукоба са САД и Израелом

1 д

0
Амерички војник гура колица поред ловаца F-15E Strike Eagle на аеродрому Баграм у Авганистану 17. октобра 2009.

Свијет

Иран оборио још један борбени америчко-израелски авион?

1 д

0
Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Економија

Затварање Хормушког мореуза гура цијене нафте ка рекордима

1 д

0

Више из рубрике

Стигао одговор на Трампов ултиматум: "Цијела регија ће постати пакао"

Свијет

Стигао одговор на Трампов ултиматум: "Цијела регија ће постати пакао"

1 д

0
Ватрогасци, пожар

Свијет

Избио пожар у хотелу, једна особа погинула

1 д

0
Аракчи: Посљедице напада на "Бушер" уништиће арапске земље

Свијет

Аракчи: Посљедице напада на "Бушер" уништиће арапске земље

1 д

0
Порука из Русије: Европа би до овог датума могла остати без горива

Свијет

Порука из Русије: Европа би до овог датума могла остати без горива

1 д

0

