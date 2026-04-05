Спасен и други амерички пилот оборен изнад Ирана, Трамп открио детаље потраге

Предсједник САД-а Доналд Трамп је на својој друштвеној мрежи Трут Соушал објавио да су америчке трупе успјеле доћи до пилота чији се авион срушио прије неколико дана у Ирану.
У касноноћној објави, Трамп је потврдио да је потрага америчке војске успјешно завршена.
"Током протеклих неколико сати, војска Сједињених Америчких Држава извела је једну од најсмјелијих операција трагања и спасавања у историји САД-а, за једног од наших изванредних чланова посаде, који је уједно и високо цијењени пуковник, те с великим задовољством вам јављам да је сада сигуран и спасен", написао је Трамп.
Описао је и гдје се налазио спасени пилот.
"Овај храбри ратник налазио се иза непријатељских линија у опасним планинама Ирана, гдје су га непријатељи ловили и били све ближе из сата у сат, али никада није био заиста сам, јер су његов врховни командант, секретар за одбрану, предсједавајући здруженог генералштаба и његови саборци пратили његову локацију 24 сата дневно и марљиво планирали његово спасавање", похвалио је Трамп, између осталог, и себе.
Наредио је, како каже, упућивање десетина летјелица наоружаних најсмртоноснијим оружјем на свијету, како би га извукли. Навео је да је пилот задобио повреде, али ће бити добро.
"Ова чудесна операција трагања и спасавања долази након успјешног спасавања још једног храброг пилота јуче, а што нисмо потврдили јер нисмо жељели угрозити нашу другу операцију спасавања. Ово је први пут у војном памћењу да су два америчка пилота спасена, одвојено, дубоко на непријатељској територији", навео је Трамп.
Истакао је и да се "никада неће бити остављен ниједан амерички војник".
"Чињеница да смо успјели извести обје ове операције, без иједног погинулог или чак рањеног Американца, још једном доказује да смо остварили потпуну ваздушну доминацију и надмоћ над иранским небом", тврди амерички предсједник.
На крају је рекао да се сви Американци требају ујединити и поносити овим постигнућем, те да САД имају најбољу, најсмртоноснију и најпрофесионалнију војску на свијету.
