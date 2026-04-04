Иран оборио још један борбени америчко-израелски авион?

04.04.2026 13:53

Амерички војник гура колица поред ловаца F-15E Strike Eagle на аеродрому Баграм у Авганистану 17. октобра 2009.
Фото: Tanjug/AP/Maya Alleruzzo

Иранска агенција Тасним данас је објавила да докази које је добила указују на то да је Иран највероватније оборио још један борбени америчко-израелски авион.

Агенција је објавила фотографије преосталих остатака авиона за које тврди да је оборен у централном Ирану и да припада америчко-израелским снагама.

С обзиром на то да се на слици види само један излаз мотора, може се претпоставити да је у питању ловац Ф-16 или Ф-35, мада је највјероватније ријеч о моделу Ф-16.

Неколико сати раније, неколико борбених авиона је прелетјело неке од градова у земљи, укључујући Техеран, гдје су се изненада нашли на мети јаке ватре противваздушне одбране оружаних снага, наводи Тасним.

Неки од ових ловаца покушали су да се извуку из опсега домета противваздушне одбране испаљујући ватру, али докази указују на то да је један од ових ловаца највјероватније оборен, додаје иранска агенција уз напомену да ови наводи још нису званично потврђени и да више детаља тек слиједи.

(б92)

