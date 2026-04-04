Иран оборио још један борбени америчко-израелски авион?

Иранска агенција Тасним данас је објавила да докази које је добила указују на то да је Иран највероватније оборио још један борбени америчко-израелски авион.
Агенција је објавила фотографије преосталих остатака авиона за које тврди да је оборен у централном Ирану и да припада америчко-израелским снагама.
С обзиром на то да се на слици види само један излаз мотора, може се претпоставити да је у питању ловац Ф-16 или Ф-35, мада је највјероватније ријеч о моделу Ф-16.
Iran Likely Downs Another US-Israeli Fighter Jet Overnight— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 4, 2026
Iran’s air defenses reportedly shot down another single-engine exhaust US-Israeli fighter jet late last night, according to evidence obtained by Tasnim News Agency. pic.twitter.com/F2o0wVKNHZ
Неколико сати раније, неколико борбених авиона је прелетјело неке од градова у земљи, укључујући Техеран, гдје су се изненада нашли на мети јаке ватре противваздушне одбране оружаних снага, наводи Тасним.
Неки од ових ловаца покушали су да се извуку из опсега домета противваздушне одбране испаљујући ватру, али докази указују на то да је један од ових ловаца највјероватније оборен, додаје иранска агенција уз напомену да ови наводи још нису званично потврђени и да више детаља тек слиједи.
(б92)
