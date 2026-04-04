Додик: Очување полиције један од најважнијих политичких успјеха

Извор:

СРНА

04.04.2026 13:38

Милорад Додик, предсједник СНСД-а, говори на централној свечаности поводом Дана полиције Републике Српске у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026. године
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је оснивање Полиције Републике Српске једна од најважнијих одлука, те да је њено очување један од најважнијих политичких успјеха.

"Никада не смијемо заборавити реформу, напаковану. Најомраженија ријеч у мом животу је реформа. За мене је то синоним за подвалу. Колико нису били у праву доказује и то што је полиција Републике Српске један од најважнијих сегмената безбједносног система на нивоу БиХ и један од најорганизованијих система и у региону", рекао је Додик на централној свечаности поводом Дана полиције у Центру за обуку у Залужанима.

Додик је нагласио да полиција нема скривених циљева, већ да су они заштита народа и њихове имовине.

"Републику Српску ћемо чувати, развијати и нећемо дозволити да буде понижена. Република Српска има право на своју егзистенцију. Морамо показивати храброст, упорност, и не дозволити никоме да нас одвуче од наших задатака", истакао је Додик.

Он је најавио нова повећања издвајања за припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске, истакавши њихов значај у очувању мира и безбједности.

"Видимо ове дивне униформе, видимо вас овдје. А када видим вас, видим Републику Српску. Ако видим све оно што је наше, онда видим Републику Српску. Ми нисмо против никога у БиХ. Лажу када то говоре. Али, нисмо ни спремни да будемо преварени, да будемо изманипулисани и да будемо понижени", навео је Додик.

Он је нагласио да је поносан на урађено у претходном периоду, када је ријеч о развоју и опремању МУП-а, истакавши значајну улогу бившег министра унутрашњих послова Драгана Лукача.

"Окренули смо се нашим традиционалним пријатељима. Србија је ту. Предсједник Александар Вучић је у овом времену учинио да се Србија стабилизује, и буде та која је препозната као бастион мира у овом региону. Није Републику Српску ставио на страну. Ми морамо да будемо веома, веома захвални овој генерацији политичара у Србији", истакао је Додик.

Додик је рекао да је поносан на пријатељство са Руском Федерацијом, која је како је додао, спасила човјечанство од глобализма, те на пријатељство са Мађарском коју предводи премијер Виктор Орбан.

