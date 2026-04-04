Каран: Захвалност полицији за пожртвованост којом чува народ и Српску

04.04.2026 13:11

Синиша Каран, предсједник Републике Српске, говори на централној свечаности у Центру за обуку Залужани поводом Дана Републике Српске, 4. април 2026. године.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран изразио је данас захвалност свим припадницима Полиције Републике Српске за храброст и пожртвовање, којим чувају свој народ и Републику Српску.

"Говорећи о полицији Републике Српске, ми говоримо о бедему Републике Српске, говоримо о снази која је изграђена вољом народа, жртвом генерација и непоколебљивом одлуком да се сачува оно што је наше и што нам припада", рекао је Каран на свечаности поводом обиљежавања Дана Полиције у Центру за обуку у Залужанима.

Каран је нагласио да Министарство унутрашњих послова као институцији није само дио система, већ његова окосница, симбол стабилности и истрајности.

"Данас више него икада морамо да јачамо нашу полицију јер тако чувамо нашу Републику Српску. Прослављајући Дан полиције, ми се истовремено подсјећамо ко смо, шта бранимо и зашто никада не смијемо попустити у нашој улози", истакао је Каран.

Каран је навео да се данас са дубоким поштовањем и искреном захвалношћу сјећамо 782 припадника Министарства унутрашњих послова који су своје животе дали за Републику Српску, али и свих припадника Полиције који су животе дали обављајући своје задатке, преноси Срна.

"Њихова жртва је највиша цијена слободе коју данас живимо. У њој је садржана храброст, част и непоколебљива оданост отаџбини", истакао је Каран.

Каран је навео да је због њихове жртве потребно да данас будемо јединствени, чврсти и истрајни у сваком изазову.

"Та жртва нас обавезује да никад не заборавимо. Јер народ који памти своје хероје зна куда иде и зна шта брани", навео је Каран.

Он је додао да безбједност није привилегија, већ основно право сваког становника Републике Српске.

"Она је предуслов достојанственог живота и најчешћи ослонац сваког уређеног друштва. И управо то право свакодневно и без компромиса брани 7.200 припадника Министарства унутрашњих послова, од којих је 5.500 припадника полицијских служби", навео је Каран.

Каран је рекао да данас прослављамо Дан полиције и говоримо о храбрости, о пожртвованости и о части.

"Говоримо о снази Републике Српске која се огледа управо у онима који је свакодневно чувају. Јер снажан МУП значи сигурну Републику Српске. А сигурна Српска значи стабилну и извјесну будућност за све наше грађане", рекао је Каран.

Према његовим ријечима, институције Републике Српске континуирано развијају и јачају Полицију Српске, институционално, кадровски и материјално.

"Одлучно се супротстављамо сваком покушају да се умањи њена снага, њене надлежности или њена способност да ефикасно штити наш народ и уставни поредак", рекао је Каран.

