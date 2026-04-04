Пајић: Спреча расте, стање под контролом

АТВ
04.04.2026 11:01

на слици је набујала ријека уз мјерач водостаја

Водостај ријеке Спрече на подручју општине Петрово и даље је у порасту, а стање је тренутно под контролом, речено је Срни у Управи цивилне заштите Републике Српске.

Према посљедњем мјерењу, водостај Спрече у Петрову износио 451 центиметар, а прије поноћи терен су обишли начелник општине Озрен Петковић и руководилац општинске Цивилне заштите, изјавила је Срни помоћник директора Сектора за организацију, планирање и обуку у Републичкој управи цивилне заштите Биљана Пајић.

- У наредним часовима очекује се благи пораст водостаја Спрече, али то не би требало направити веће проблеме. Добра је ствар је што су притоке које се уливају у брану Модрац у опадању - истакла је Пајићева.

Према њеним ријечима, у Петрову је заплављено више од 100 хектара пољопривредног земљишта уз Спречу, али нема угрожених домаћинстава, а клизиште у мјесној заједници Какмуж не угрожава становништво.

- На подручју Модриче водостај ријеке Босне је у порасту и према посљедњем мјерењу износио је 193 центиметра, док је редовна одбрана на 300 центиметара. Појавио се већи број клизишта, али нема угрожених домаћинстава - истакла је Пајићева.

Она је додала да су у мјесним заједницама Толиса и Крчевљани прекинуте путне комуникације на три мјеста, због чега је саобраћај усмјерен на алтернативне путеве.

- У мјесној заједници Ријечани санирана је путна комуникација на којој је саобраћај био у прекиду усљед појаве клизишта - навела је Пајићева.

Водостај ријеке Босне у Добоју је у опадању и, према задњем мјерењу, износио је 312 центиметара, што је 12 центиметара изнад коте редовне одбране од поплава.

- На подручју Добоја појавила су се четири клизишта која не угрожавају домаћинства - рекла је Пајићева.

У опадању је и водостај Усоре на подручју Теслића, али се у мјесним заједницама Чечава и Врела појавило неколико клизишта која не угрожавају становништво.

На подручју Бањалуке водостај Врбаса на мјерном мјесту Делибашино село у 7.30 часова износио је 322 центиметра и за 22 центиметра био је изнад коте редовне одбране од поплава.

- Врбас има тенденцију опадања и, за сада, не угрожава становништво и материјална добра - истакла је Пајићева, подсјећајући да је одлука о проглашењу ванредне ситуације у 20 мјесних заједница града Бањалуке и даље на снази.

У општини Србац Врбас се излио на пољопривредно земљиште у мјесту Стари Мартинац и не угрожава објекте, али је превентивно евакуисана старија жена.

На подручју Бијељине због појаве клизишта саобраћај се одвија отежано на двије критичне тачке на дионици локалног пута у мјесту Горња Крчина.

- Клизишта су активна од ранијег периода, али је у међувремену извршена санација, но усљед обилних падавина дошло је до реактивирања клизишта на овим дионицама пута - прецизирала је Пајићева и додала да се раније санирано клизиште поново активирало и на дионици пута Малешевци-Пушковац.

Према ријечима Пајићеве, клизиште се активирало у Доњем Забрђу, заселак Посавци, на приватном имању и угрожава воћњак, али и линију далековода.

На подручју Сребренице саобраћај се на појединим локалним и некатегорисаним путним правцима у брдско-планинском дијелу општине одвија отежано усљед угаженог снијега на путу, те је обавезна употреба зимске опреме.

- Сви водотоци на подручју ове општине већ други дан стагнирају и за сада нема опасности од њиховог изливања - навела је Пајићева.

Говорећи о ситуацији на подручју Лопара, Пајићева је рекла да се у мјесту Вакуф појавило клизиште, које угрожава пут, стамбене објекте и земљиште.

- Санација тог дијела пута вршиће се постављањем шипова, да се спријечи даље отклизавање. На клизиштима у Пиперима и Липовицама угрожени су стамбени објекти - навела је Пајићева и додала да тренутно ситуација није алармантна и нема захтјева за евакуацијом.

На подручју Шековића путни правци према селима Бобари, Миловановићи и Јашари су непроходни због великог снијега, а службе за чишћење немају могућности да приступе чишћењу.

- Служба цивилне заштите прати ситуацију и редовно одржава контакте са повјереницима ових села и доставља им неопходне лијекове и медицинску помоћ за становништво. Ова села имају уредно снабдијевање електричном енергијом са повременим краткотрајним прекидима, као и водом и мобилна телефонија је у функцији - истакла је Пајићева.

Она је поручила да су тимови Републичке управе цивилне заштите Српске и даље у високој фази приправности.

водостај

Ријека Спреча

Биљана Пајић

Општина Петрово

Цивилна заштита РС

Прочитајте више

Полагање вијенаца код Централног спомен-обиљежја страдалим припадницима МУП-а у Бањалуци, 4. априла 2026. године. Синиша Каран одаје пошту, иза њега Ненад Стевандић, Жељка Цвијановић и Саво Минић.

Република Српска

Служен парастос и положени вијенци на спомен-обиљежју погинулим припадницима МУП-а

1 д

0
Синиша Каран

Република Српска

Званичници Српске честитали Ускрс

1 д

0
Припадници холандске полиције, њих четири, униформисани крећу на задатак

Свијет

Експлозија у Израелском центру

1 д

0
Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић честитао Дан полиције

1 д

3

Више из рубрике

Полагање вијенаца код Централног спомен-обиљежја страдалим припадницима МУП-а у Бањалуци, 4. априла 2026. године. Синиша Каран одаје пошту, иза њега Ненад Стевандић, Жељка Цвијановић и Саво Минић.

Република Српска

Служен парастос и положени вијенци на спомен-обиљежју погинулим припадницима МУП-а

1 д

0
Синиша Каран

Република Српска

Званичници Српске честитали Ускрс

1 д

0
Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић честитао Дан полиције

1 д

3
Постројен свечани вод МУП-а Републике Српске у плавим униформама поводом обиљежавања Дана полиције у Бањалуци, 4. април 2026. године.

Република Српска

Дан полиције Републике Српске

2 д

0

