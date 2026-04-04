Пајић: Спреча расте, стање под контролом

Водостај ријеке Спрече на подручју општине Петрово и даље је у порасту, а стање је тренутно под контролом, речено је Срни у Управи цивилне заштите Републике Српске.
Према посљедњем мјерењу, водостај Спрече у Петрову износио 451 центиметар, а прије поноћи терен су обишли начелник општине Озрен Петковић и руководилац општинске Цивилне заштите, изјавила је Срни помоћник директора Сектора за организацију, планирање и обуку у Републичкој управи цивилне заштите Биљана Пајић.
- У наредним часовима очекује се благи пораст водостаја Спрече, али то не би требало направити веће проблеме. Добра је ствар је што су притоке које се уливају у брану Модрац у опадању - истакла је Пајићева.
Према њеним ријечима, у Петрову је заплављено више од 100 хектара пољопривредног земљишта уз Спречу, али нема угрожених домаћинстава, а клизиште у мјесној заједници Какмуж не угрожава становништво.
- На подручју Модриче водостај ријеке Босне је у порасту и према посљедњем мјерењу износио је 193 центиметра, док је редовна одбрана на 300 центиметара. Појавио се већи број клизишта, али нема угрожених домаћинстава - истакла је Пајићева.
Она је додала да су у мјесним заједницама Толиса и Крчевљани прекинуте путне комуникације на три мјеста, због чега је саобраћај усмјерен на алтернативне путеве.
- У мјесној заједници Ријечани санирана је путна комуникација на којој је саобраћај био у прекиду усљед појаве клизишта - навела је Пајићева.
Водостај ријеке Босне у Добоју је у опадању и, према задњем мјерењу, износио је 312 центиметара, што је 12 центиметара изнад коте редовне одбране од поплава.
- На подручју Добоја појавила су се четири клизишта која не угрожавају домаћинства - рекла је Пајићева.
У опадању је и водостај Усоре на подручју Теслића, али се у мјесним заједницама Чечава и Врела појавило неколико клизишта која не угрожавају становништво.
На подручју Бањалуке водостај Врбаса на мјерном мјесту Делибашино село у 7.30 часова износио је 322 центиметра и за 22 центиметра био је изнад коте редовне одбране од поплава.
- Врбас има тенденцију опадања и, за сада, не угрожава становништво и материјална добра - истакла је Пајићева, подсјећајући да је одлука о проглашењу ванредне ситуације у 20 мјесних заједница града Бањалуке и даље на снази.
У општини Србац Врбас се излио на пољопривредно земљиште у мјесту Стари Мартинац и не угрожава објекте, али је превентивно евакуисана старија жена.
На подручју Бијељине због појаве клизишта саобраћај се одвија отежано на двије критичне тачке на дионици локалног пута у мјесту Горња Крчина.
- Клизишта су активна од ранијег периода, али је у међувремену извршена санација, но усљед обилних падавина дошло је до реактивирања клизишта на овим дионицама пута - прецизирала је Пајићева и додала да се раније санирано клизиште поново активирало и на дионици пута Малешевци-Пушковац.
Према ријечима Пајићеве, клизиште се активирало у Доњем Забрђу, заселак Посавци, на приватном имању и угрожава воћњак, али и линију далековода.
На подручју Сребренице саобраћај се на појединим локалним и некатегорисаним путним правцима у брдско-планинском дијелу општине одвија отежано усљед угаженог снијега на путу, те је обавезна употреба зимске опреме.
- Сви водотоци на подручју ове општине већ други дан стагнирају и за сада нема опасности од њиховог изливања - навела је Пајићева.
Говорећи о ситуацији на подручју Лопара, Пајићева је рекла да се у мјесту Вакуф појавило клизиште, које угрожава пут, стамбене објекте и земљиште.
- Санација тог дијела пута вршиће се постављањем шипова, да се спријечи даље отклизавање. На клизиштима у Пиперима и Липовицама угрожени су стамбени објекти - навела је Пајићева и додала да тренутно ситуација није алармантна и нема захтјева за евакуацијом.
На подручју Шековића путни правци према селима Бобари, Миловановићи и Јашари су непроходни због великог снијега, а службе за чишћење немају могућности да приступе чишћењу.
- Служба цивилне заштите прати ситуацију и редовно одржава контакте са повјереницима ових села и доставља им неопходне лијекове и медицинску помоћ за становништво. Ова села имају уредно снабдијевање електричном енергијом са повременим краткотрајним прекидима, као и водом и мобилна телефонија је у функцији - истакла је Пајићева.
Она је поручила да су тимови Републичке управе цивилне заштите Српске и даље у високој фази приправности.
