Званичници Српске честитали Ускрс

Званичници из Републике Српске упутили су честитке поводом католичког Ускрса.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран честитао је Ускрс свим вјерницима у Републици Српској и БиХ, који овај празник прослављају по грегоријанском календару.
"Поводом највећег хришћанског празника - Ускрса свим вјерницима који празнују по грегоријанском календару, упућујем срдачне честитке с жељом да предстојеће дане проведете у здрављу, миру, благостању и радости породичног окупљања", навео је Каран у честитки.
Каран је вјерницима пожелио да празник Христовог ускрснућа буде подстрек за јачање међусобног поштовања и његовања хришћанских вриједности, саопштено је из Кабинета предсједника Републике Српске.
"У то име желим Вам срећан Ускрс", навео је Каран.
Хришћански вјерници који вријеме рачунају по грегоријанском календару сутра прослављају Ускрс, највећи и најстарији хришћански празник који се слави у спомен на Христово ускрснуће, његову побједу над смрћу и над гријехом.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је данас честитку католичким вјерницима у Републици Српскоји и БиХ, као и свима који сутра прослављају Ускрс са жељом да празник ускрснућа Христовог буде надахнуће и нада у боље дане.
"Градећи мостове међусобног повјерења и разумијевања, нека дан Христовог ускрснућа, када се слави побједа живота над смрћу и највише вриједности - хуманост, љубав, мир и толеранција, буде надахнуће и нада да након свих искушења долазе бољи дани", поручила је Цвијановићева у честитки.
У честитки надбискупу врхбосанском Томи Вукшићу, бискупу бањалучком Жељку Мајићу, свештенству, редовништву и свим вјерницима који сутра празнују Ускрс, Цвијановићева је пожељела да празник ускрснућа Христовог прославе у радости и благостању, духовном спокоју, оснажени чврстом вјером у боље сутра.
"Уз жеље за добро здравље, радост и свако добро, срећан и благословен Ускрс", навела је Цвијановићева.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик пожелио је у честитки поводом Ускрса, да овај празник побједе живота над смрћу уједини вјернике у духовној радости, његујући узајамно поштовање и толеранцију.
"Поводом највећег хришћанског празника - Ускрса, упућујем искрене честитке свим вјерницима у Републици Српској и БиХ који празнују по грегоријанском календару", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је нагласио да је дан Христовог ускрснућа снажан подстицај да се уважавањем и солидарношћу гради будућност заснована на хришћанским вриједностима.
"Желим вам да Ускрс прославите у добром здрављу, миру, благостању и истинској радости", поручио је Додик.
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић честитао је Ускрс вјерницима католичке вјероисповијести, истакавши да овај празник подсјећа на снагу вјере, стрпљења и заједништва – вриједности које су темељ сваког дрштва.
"Ускрс је празник побједе живота над смрћу, наде над безнађем и свјетлости над тамом. У времену када се немири тешко стишавају и када се страсти лако распламсају, посебно је важно да будемо истински вјерници, да поштујемо једни друге и његујемо међусобно разумијевање", поручио је Ђокић.
Он је вјерницима католичке вјероисповијести пожелио да радост Христовог ускрсења обасја њихове домове и срца, донесе мир и слогу међу људима.
"Увјерен сам да ће нас овај свети празник оснажити и подстаћи на међусобно уважавање, солидарност и трајно његовање људског достојанства", истакао је Ђокић.
Потпредсједник Републике Српске Давор Прањић поручио је да је Ускрс празник који подсјећа да је свјетло јаче од таме, добро од зла и живот од смрти.
Честитајући католичким вјерницима Ускрс, Прањић је поручио да овај празник у себи носи поруку побједе живота, наде и новог почетка.
"То је вријеме када смо позвани да обновимо вјеру у човјека, у заједништво и у снагу добра које градимо једни према другима. У времену изазова и несигурности, ускрсна порука позива нас на наду, стрпљење, међусобно поштовање и солидарност, како бисмо заједно градили друштво мира, разумијевања и достојанства сваког човјека", поручио је Прањић.
Он је пожелио вјерницима да, вођени ускрсном радошћу, буду носиоци наде, градитељи повјерења и људи који ће својим дјелима свједочити вјеру, доброту и заједништво.
"Само заједно, у међусобном поштовању и солидарности, можемо градити сигурнију и праведнију будућност за наш народ и све људе добре воље", наводи се у честитки.
