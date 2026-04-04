Њемачка: Младић активирао експлозивну направу у возу, пријетио да ће побити путнике

Аутор:АТВ
Коментари:0
Против двадесетогодишњег мушкарца који је у четвртак, 2. априла, у супербрзом возу на релацији Ахен (Aachen) – Франкфурт активирао експлозивно средство и пријетио путницима ножем, одређен је истражни притвор.
Државно тужилаштво у Диселдорфу (Düsseldorf) води истрагу због вишеструког покушаја убиства, покушаја наношења тјелесних повреда, те кршења закона о експлозивним средствима.
Инцидент се догодио када је осумњичени активирао за сада непознато пиротехничко средство, што је довело до повређивања 12 путника. Свједоци наводе да је мушкарац пријетио да ће убити путнике, док је неколико храбрих путника успјело савладати нападача и закључати га у тоалет док полиција није стигла на станицу Зигбург/Бон (Siegburg/Bonn).
Сцена
Државно тужилаштво такође не искључује политичку позадину дјела, јер је осумњичени познат као припадник екстремно десне сцене у Њемачкој. Ове околности додатно отежавају истрагу и потенцијално отварају питања о мотивацији напада.
Поједини медијски извјештаји указују и на могуће психичке проблеме осумњиченог, што би могло бити релевантно у даљем поступку. Полиција и правосудни органи настављају прикупљати доказе и спроводити испитивања како би се разјасниле све околности инцидента.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 д0
Друштво
1 д0
Економија
1 д0
Друштво
2 д0
Свијет
2 д0
Свијет
2 д2
Свијет
2 д0
Свијет
2 д0
Најновије
Најчитаније
08
53
08
46
08
43
08
37
08
34
Тренутно на програму