Њемачка: Младић активирао експлозивну направу у возу, пријетио да ће побити путнике

Аутор:

АТВ
04.04.2026 10:12

Полицајац стоји на перону станице Зигбург гдје је паркиран воз Дојче бан ИЦЕ, у Зигбургу, Њемачка, рано у петак, 3. априла 2026. године, након што је мушкарац ухапшен у четвртак након што је пријетио нападом на брзи воз.
Фото: Tanjug/Roberto Pfeil/dpa via AP

Против двадесетогодишњег мушкарца који је у четвртак, 2. априла, у супербрзом возу на релацији Ахен (Aachen) – Франкфурт активирао експлозивно средство и пријетио путницима ножем, одређен је истражни притвор.

Државно тужилаштво у Диселдорфу (Düsseldorf) води истрагу због вишеструког покушаја убиства, покушаја наношења тјелесних повреда, те кршења закона о експлозивним средствима.

Инцидент се догодио када је осумњичени активирао за сада непознато пиротехничко средство, што је довело до повређивања 12 путника. Свједоци наводе да је мушкарац пријетио да ће убити путнике, док је неколико храбрих путника успјело савладати нападача и закључати га у тоалет док полиција није стигла на станицу Зигбург/Бон (Siegburg/Bonn).

Државно тужилаштво такође не искључује политичку позадину дјела, јер је осумњичени познат као припадник екстремно десне сцене у Њемачкој. Ове околности додатно отежавају истрагу и потенцијално отварају питања о мотивацији напада.

Поједини медијски извјештаји указују и на могуће психичке проблеме осумњиченог, што би могло бити релевантно у даљем поступку. Полиција и правосудни органи настављају прикупљати доказе и спроводити испитивања како би се разјасниле све околности инцидента.

(Радио Сарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

