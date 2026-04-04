Расте водостај Дрине, затворен паркинг на обали

Проток ријеке Дрине на Хидроелектрани "Мали Зворник" износи 1.060, а на Хидроелектрани "Бајина Башта" 700 кубних метара у секунди, саопштено је данас из Службе цивилне заштите Зворник.
Због пораста водостаја затворен је паркинг на обали Дрине у Зворнику.
Ријеке Сапна и Хоча на подручју града Зворника налазе се у својим коритима, са попуњеношћу од око 60 одсто. И ријека Дрињача је у свом кориту, пише Срна.
Надлежне градске службе прате ситуацију на терену, уз апел грађанима, посебно онима који живе у приобалним подручјима, да буду опрезни и да прате званична обавјештења.
