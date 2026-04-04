Logo
Large banner

Расте водостај Дрине, затворен паркинг на обали

Аутор:

АТВ
04.04.2026 08:52

Мутна ријека Дрина усљед повећања водостаја у Зворнику
Фото: SRNA

Проток ријеке Дрине на Хидроелектрани "Мали Зворник" износи 1.060, а на Хидроелектрани "Бајина Башта" 700 кубних метара у секунди, саопштено је данас из Службе цивилне заштите Зворник.

Због пораста водостаја затворен је паркинг на обали Дрине у Зворнику.

Ријеке Сапна и Хоча на подручју града Зворника налазе се у својим коритима, са попуњеношћу од око 60 одсто. И ријека Дрињача је у свом кориту, пише Срна.

Надлежне градске службе прате ситуацију на терену, уз апел грађанима, посебно онима који живе у приобалним подручјима, да буду опрезни и да прате званична обавјештења.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

37

Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

08

27

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

08

26

Инспекције изрекле 450.000 КМ казни због маржи

08

17

БиХ у фокусу међународног пословног форума у кинеском граду Вухану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner