Дан полиције Републике Српске биће обиљежен данас у Бањалуци у организацији Министарства унутрашњих послова /МУП/ Српске.
Свечаности ће, између осталих, присуствовати предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић.
У 10.00 часова биће служен парастос и положени вијенци код централног спомен-обиљежја страдалим припадницима МУП-а код зграде Министарства.
Централна свечаност биће одржана у Центру за обуку у Залужанима са почетком у 11.00 часова, саопштено је из МУП-а Српске, преноси Срна.
У 11.40 часова у Центру за обуку биће одржана показна вјежба припадника Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије и Управе за ваздухопловство.
Изјаве за новинаре планиране су након показне вјежбе.
Полиција Републике Српске формирана је 4. априла 1992. године и извршна је институција, оперативни и истражни орган Министарства унутрашњих послова.
Друштво
2 д0
Свијет
2 д0
Свијет
2 д2
Свијет
2 д0
Република Српска
2 д6
Република Српска
2 д0
Република Српска
2 д0
Република Српска
2 д0
Најновије
Најчитаније
