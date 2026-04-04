Logo
Large banner

Дан полиције Републике Српске

Аутор:

АТВ
04.04.2026 08:34

Коментари:

0
Постројен свечани вод МУП-а Републике Српске у плавим униформама поводом обиљежавања Дана полиције у Бањалуци, 4. април 2026. године.
Фото: ATV

Дан полиције Републике Српске биће обиљежен данас у Бањалуци у организацији Министарства унутрашњих послова /МУП/ Српске.

Свечаности ће, између осталих, присуствовати предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић.

У 10.00 часова биће служен парастос и положени вијенци код централног спомен-обиљежја страдалим припадницима МУП-а код зграде Министарства.

Централна свечаност биће одржана у Центру за обуку у Залужанима са почетком у 11.00 часова, саопштено је из МУП-а Српске, преноси Срна.

У 11.40 часова у Центру за обуку биће одржана показна вјежба припадника Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије и Управе за ваздухопловство.

Изјаве за новинаре планиране су након показне вјежбе.

Полиција Републике Српске формирана је 4. априла 1992. године и извршна је институција, оперативни и истражни орган Министарства унутрашњих послова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner