Затварање Хормушког мореуза гура цијене нафте ка рекордима

Америчка инвестициона банка истакла је да ће се нафта ускоро кретати на нивоу од 120-130 долара по барелу, пренио је Ројтерс.

Цијене нафте су поново скочиле, па је америчка сирова нафта WTI дошла на 111,50 долара по барелу, чиме је престигла референтну нафту Брент која је ишла по 109 долара по барелу у четвртак, након чега су берзе затворене због ускршњих празника.

Основна претпоставка Џеј Пи Моргана је да ће се токови енергије на крају поново наставити кроз Хормушки мореуз, гдје је бродски саобраћај у колапсу од почетка марта.

Иран селективно дозвољава одређеним бродовима да пролазе кроз највиталнији нафти пут на свијету, кроз које је прије рата пролазило 20 одсто дневног свјетског протока нафте и течног природног гаса (ЛНГ).

Чак и ако би се Хормушки мореуз данас безусловно отворио за сав саобраћај, глобалној производњи нафте и ланцима снабдијевања рафинеријом би било потребно најмање три до шест мјесеци да се нормализују на нивое прије рата, преноси Оил прајс.