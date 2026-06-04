Почела исплата додатка на дјецу, обезбијеђено више од 2,5 милиона KM

У Републици Српској данас је почела исплата мајског додатка на дјецу за коју је обезбијеђено 2.557.258 КМ, саопштено је из Јавног фонда за дјечију заштиту.

Исплатом је обухваћено 16.715 дјеце, односно 9.852 родитеља као корисника, за прво, друго, треће и четврто дијете, као и за дјецу осјетљивих категорија.

Из Фонда наводе да је за исплату материнског додатка издвојено 1.367.408 КМ.

Данас је почела и исплата права на пронаталитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете коју је остварило 135 породиља за 92 трећерођене и 45 четврторођене дјеце.

За исплату овог права издвојено је 75.450 КМ.

Право на помоћ за опрему новорођенчета остварило је 626 породиља, односно 631 новорођенче, а за исплату је издвојено 315.500 КМ.

Исплатом за мај за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је 406.957 КМ.