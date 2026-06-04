Бесплатни уџбеници за све основце - историјска мјера подршке породицама

Аутор:АТВ
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Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић и директор Завода за уџбенике и наставна средства Предраг Спасојевић сагласни су да је обезбјеђивање бесплатних уџбеника за све основце историјска мјера подршке породицама и образовном систему Српске.
Они су данас у Источном Новом Сарајеву разговарали о динамици послова у вези припреме уџбеника за наредну школску годину, преноси Срна.
Голубовић је подсјетио да ће Влада Републике Српске обезбиједити око 12 милиона КМ, а јединице локалне самоуправе око четири милиона КМ како би свих 80.500 основаца у новој школској години имали бесплатне уџбенике.
Он је напоменуо да ће према моделу суфинансирања општине учествовати са 20 одсто средстава, градови са 30 одсто, док ће Влада Републике Српске обезбиједити преостало.
"За изразито неразвијене јединице локалне самоуправе комплетан износ биће обезбијеђен из буџета Републике Српске", рекао је Голубовић.
Голубовић је навео да је задовољан сарадњом са Заводом и да му је директор пренио да све иде предвиђеним током и динамиком.
"Ми смо и ранијих година финансирали набавку уџбеника за прва четири разреда основне школе. Прошле године је 6.000.000 КМ било обезбијеђено за уџбенике за 43.000 ученика", подсјетио је Голубовић.
Спасојевић је истакао важност одлуке Владе Републике Српске о набавци уџбеника за сву дјецу у основним школама.
"Завод за уџбенике и наставна средства увелико је у припреми и штампању уџбеника за основну школу и можемо рећи да ће да буде све спремно до почетка школске године. Ово је и прилика да са министром разговарамо о осталим активностима које Завод спроводи", рекао је Спасојевић.
Од школске 2007/2008. године Република Српска континуирано обезбјеђује бесплатне уџбенике за различите категорије ученика, а сада ће први пут бити обухваћени сви основци.
Голубовић ће у оквиру посјете Источном Сарајеву данас на Палама разговарати са директором Завода за запошљавање Републике Српске Дамјаном Шкипином, а састанак је заказан за 11.00 часова у Заводу.
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