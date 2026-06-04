АТВ слави 29. рођендан; Божић: Успјех је могућ само ако останеш свој

Аутор:АТВ
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Од првих дана емитовања, преко изазовних периода и препрека, које су се чиниле непремостивим па све до данас, наша телевизија траје 29 година заједно са својим гледаоцима.
Иза нас су хиљаде сати програма, безброј прича, важних догађаја, ексклузивних разговора и тренутака, које смо заједно дијелили.
Од првих дана емитовања, преко изазовних периода и препрека, које су се чиниле непремостивим па све до данас, наша телевизија траје 29 година заједно са својим гледаоцима. Иза нас су хиљаде сати програма, безброј прича, важних догађаја, ексклузивних разговора и тренутака, које смо заједно дијелили.
Данас, када обиљежавамо 29. рођендан, можемо с поносом да кажемо да смо опстали досљедни оном због чега смо и настали – глас јавности, поуздан извор информација и сусрета различитих мишљења.
Иза нас су и тешки тренуци, укључујући и период санкција, који је донио бројне изазове, али нас није зауставио. Напротив, показали смо снагу, професионализам и истрајност.
„У данашњем времену мрежа и свега што је донијело ово ново вријеме, изазов је да се једна телевизија избори“, казала је Драгана Божић, главни уредник дневног програма АТВ-а.
Како је казала наша уредница Божић, одувијек кроз њену каријеру па све до доласка на АТВ, њен циљ није био понављање грешака, које је могла осјетити током свог рада од стране других.
„Ја се руководим тим да не радим оно што су неки људи радили мени. Човјек може да успије у својим намјерама, свом послу и својим сновима, само уколико буде свој. Ево неке ствари, као и правила, којих се морамо придржавати, мислим да сваки посао да простора да будеш то што јеси и радиш то што желиш, а посебно на телевизији“, казала је Божић.
Божић је овом приликом свим колегама честитала рођендан, као и менаџменту и руководству те онима због којих смо и 29 година касније ту, а то сте ви, наши гледаоци, читаоци и слушаоци.
„Желим да се захвалим на повјерењу, јер смо за сав наш труд и рад добили елан од наших гледалаца. Џаба што ти све радиш, уколико те нико не гледа, нема ту посла. Оно што се трудимо јесте да како у Јутарњем тако и у дневном програму будемо другачији, иновативни, модерни, брзи и енергични“, казала је Божић те је нагласила како има прилику скоро па свакодневно чути коментаре, а који се односе на претходно наведено и потврђују колико је Алтернативна телевизија другачија у оном најбољем смислу.
„Мени је енергија све, расположење. Мада, имам и ја својих жутих минута, као свако, али морам да пустим људе да узму свој простор, рашире своја крила, раде. Уколико им ја будем мјерила да ли су пет минута на послу, сат времена на послу, ја њима убијам енергију, а телевизија је креатива и новинарство је занат. Уколико они буду расположени, они ће урадити све“, јасна је Божић.
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