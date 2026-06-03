Mинић: Наставићемо да подржавамо студенте, јер су они наша будућност

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да га увијек оплемени разговор са омладином, те да је тако било и данас са студентима на Палама.
"Наша је обавеза да стварамо боље услове за образовање, усавршавање и останак младих. Наставићемо да подржавамо студенте и улажемо у високо образовање, јер су они наша будућност", поручио је Минић у објави на "Иксу".
У препуном амфитеатру Економског факултета на Палама, предсједник Владе Српске одржао је предавање о теми "Република Српска - јуче, данас, сутра".
Увијек ме оплемени разговор са омладином, тако је било и данас са студентима на Палама. Наша је обавеза да стварамо боље услове за образовање, усавршавање и останак младих. Наставићемо да подржавамо студенте и улажемо у високо образовање, јер су они наша будућност. pic.twitter.com/171D6HlJie— Саво Минић (@minic_savo) June 3, 2026
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