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Mинић: Наставићемо да подржавамо студенте, јер су они наша будућност

Аутор:

АТВ
03.06.2026 21:05

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Mинић: Наставићемо да подржавамо студенте, јер су они наша будућност
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да га увијек оплемени разговор са омладином, те да је тако било и данас са студентима на Палама.

"Наша је обавеза да стварамо боље услове за образовање, усавршавање и останак младих. Наставићемо да подржавамо студенте и улажемо у високо образовање, јер су они наша будућност", поручио је Минић у објави на "Иксу".

У препуном амфитеатру Економског факултета на Палама, предсједник Владе Српске одржао је предавање о теми "Република Српска - јуче, данас, сутра".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Пале

студенти

Република Српска

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