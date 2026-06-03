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Виц дана: Није љубавник, мајстор је

Аутор:

АТВ
03.06.2026 21:00

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Majstor, zanatlija
Фото: Unsplash

Купила жена ормар и дође мајстор да га склопи.

Пошто је завршио склапање, наиђе трамвај поред зграде и ормар се растури на делове.

Шта ће мајстор, склопи га поново. Опет наиђе трамвај, опет иста ствар. Послије неколико покушаја, каже он газдарици:

"Ја ћу сад ући у овај ормар и сачекати да наиђе трамвај па да видим зашто се то дешава".

Тако и уради.

Послије неког времена улази у собу газдаричин муж, види нови ормар и отвори га.

Спази човјека у њему и запрепашћено рече:

"Шта ти, човјече, радиш ту?"

Мајстор из ормара одговара:

"Знаш шта, удри ме одмах, јер ако ти кажем да чекам трамвај, сигурно ми нећеш вјеровати...".

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Тагови :

Виц дана

Вицеви

мајстор

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