Виц дана: Није љубавник, мајстор је

Купила жена ормар и дође мајстор да га склопи.

Пошто је завршио склапање, наиђе трамвај поред зграде и ормар се растури на делове.

Шта ће мајстор, склопи га поново. Опет наиђе трамвај, опет иста ствар. Послије неколико покушаја, каже он газдарици:

"Ја ћу сад ући у овај ормар и сачекати да наиђе трамвај па да видим зашто се то дешава".

Тако и уради.

Послије неког времена улази у собу газдаричин муж, види нови ормар и отвори га.

Спази човјека у њему и запрепашћено рече:

"Шта ти, човјече, радиш ту?"

Мајстор из ормара одговара:

"Знаш шта, удри ме одмах, јер ако ти кажем да чекам трамвај, сигурно ми нећеш вјеровати...".