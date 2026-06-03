Виц дана: Није љубавник, мајстор је

Аутор:АТВ
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Купила жена ормар и дође мајстор да га склопи.
Пошто је завршио склапање, наиђе трамвај поред зграде и ормар се растури на делове.
Шта ће мајстор, склопи га поново. Опет наиђе трамвај, опет иста ствар. Послије неколико покушаја, каже он газдарици:
"Ја ћу сад ући у овај ормар и сачекати да наиђе трамвај па да видим зашто се то дешава".
Тако и уради.
Послије неког времена улази у собу газдаричин муж, види нови ормар и отвори га.
Спази човјека у њему и запрепашћено рече:
"Шта ти, човјече, радиш ту?"
Мајстор из ормара одговара:
"Знаш шта, удри ме одмах, јер ако ти кажем да чекам трамвај, сигурно ми нећеш вјеровати...".
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