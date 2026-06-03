Минић: С једне стране узурпација правосуђа, са друге институције Српске које штите Устав

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да Република Српска управља процесима и да није дозволила да политичка криза која јој је наметнута пређе у безбједносну.
Минић је указао на важност функционалног система и поштовања Устава, захваљујући којима се Република Српска изборила и побиједила, те да има спреман одговор и стратегију за будућност.
На предавању о теми "Република Српска – јуче, данас, сутра", које је одржано на Економском факултету Универзитета Источно Сарајево, Минић је навео да у БиХ постоји странац који је прекршио међународно право, сва правила и процедуре, уплитање страних сила, те политичко Сарајево које је спремно да се до краја обрачуна са Републиком Српском, почевши од њене најзначајније институције - предсједника.
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"Уз то имате најгрубљу узурпацију правосуђа на нивоу БиХ, које треба да је заједничко, да у њему Република Српска партиципира, али ни тога нема, узурпирано је и уништено. На другој страни имате институције Републике Српске, одговорне и спремне да заштите Устав и све оно што из њега произилази", рекао је Минић.
Он је указао да је маргинализована улога предсједника Федерације БиХ, те да је циљ да се смањи и доведе до бенигног значаја улога ФБиХ и Републике Српске у оквирима БиХ, а да на значају институцијама на нивоу БиХ које данас уопште не личе на оне које су дефинисане Дејтоном.
"То су успјели, у ФБиХ су смањили уставни и политички капацитет до те мјере да је власт у том ентитету потпуно немогуће успоставити без страних интервенција и суспензије устава, па до ситуације да се стално цртају карте које предвиђају подјелу тог ентитета", нагласио је Минић.
На другој страни, додао је, имате Републику Српску која је све супротно од тога - стабилна, цјеловита, функционална и једина досљедна слову Дејтона.
"Република Српска има унутрашњи, а БиХ спољни суверенитет. То отежава међународно представљање Републике Српске, када узмете у обзир чињеницу да сви представници којег делегира политичко Сарајево представљају само интересе једног народа и труде се да нанесу штету Републици Српској", истакао је Минић.
Према његовим ријечима, управо због тога сваки успјех Републике Српске на међународном плану има посебан значај и тежину.
Он је навео да није било неког значајнијег дипломатског успјеха БиХ који је резултирао економским, привредним или културним бенефитом.
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"Али, зато можете свједочити `киднаповању` политичких ставова БиХ у УН од појединца, изасланика политичког Сарајева, који је свој мандат посветио идеји да нанесе штету Републици Српској и ништа више ни мање од тога", рекао је Минић.
Он је поручио да је Република Српска драгуљ и да је отворена за све добре људе.
"Наша је обавеза да је чувамо и учинимо још бољом. Кроз живот сам свједочио и свједочим генерацијском трансферу, преузимању одговорности и патриотизма у нашем друштву, а то охрабрује и даје наду за сигурније и боље сутра", оцијенио је Минић.
Премијер Републике Српске је истакао данас на Палама да се Република Српска успјешно представља у свијету и да је пред њом период интензивног развоја, преноси "Срна".
Минић је током предавања о теми "Република Српска - јуче, данас, сутра" у препуном амфитеатру Економског факултета рекао да је Српска уважаван партнер од најзначајнијих земљама свијета - Русије, Кине, Израела и САД, што није било нимало лако постићи у оваквој констелацији односа.
Он је изразио наду да Републику Српску у наредном периоду очекује мање политичких притисака и наметања, а више простора за развој.
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Пред Српском је, каже Минић, период интензивне градње путне инфраструктуре, јачања енергетских капацитета, снажења села и демографске политике, те отварања ка новим тржиштима и повезивању.
"Посебан фокус је на локалним заједницама и њиховим потребама. Наши градови и општине се граде и шире, то нико не може оспорити, наставићемо у том правцу", истакао је Минић.
Све ово, додао је Минић, не би било могуће без улагања у науку, због чега се улаже у подизање студентског стандарда, те обезбјеђивања најбољег нивоа образовања.
"Република Српска вас треба све, треба вас одлучне и спремне да своје капацитет посветите њеном напретку и развоју, да сви заједно идемо у будућност, да идемо у ново извјесније сутра, које ће, надам се, бити више посвећено напретку и развоју, а мало мање размишљању шта ће се `лоше` десити наредног дана", поручио је Минић студентима на предавању.
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