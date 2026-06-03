Стевандић: Ђајића и Ћурлу пријавио човјек којем је Ћурла пријетио употребом пиштоља

Аутор:АТВ
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да ни он, ни његов кабинет, нису пријавили Владу Ђајића и Милана Ћурлића Ћурлу, већ да је то урадио "човјек којег су обманули".
Он је додао да је Ћурла, када их је тај човјек "прозрео", пријетио употребом пиштоља.
"Владо Ђајић и Ћурла су лажовчине и треба да одговарају. Мој кабинет и ја их нисмо пријавили полицији, али јесте човјек кога су обманули, узурпирали му имовину, па када их је прозрео - Ћурла му пријетио употребом пиштоља", рекао је Стевандић и додао:
"Детаљно сам обавијештен јутрос, када сам одобрио саопштење".
Владо Ђајић и Ћурла су лажовчине и треба да одговарају. Мој кабинет и ја их нисмо пријавили полицији, али јесте човјек кога су обманули, узурпирали му имовину, па када их је прозрео - Ћурла му пријетио употребом пиштоља. Детаљно сам обавијештен јутрос, када сам одобрио саопштење.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) June 3, 2026
Подсјећамо, Милан Ћурлић Ћурла и доктор Владо Ђајић пријављени су за лажно представљање након догађаја у мјесту Омарска код Приједора, саопштено је из Кабинета предсједника Народне скупштине.
Наиме, како наводе из Кабинета, Ћурлић, позивајући се на Владу Ђајића, лажно представио уговарајући постављање билборда на приватном посједу за тзв. крајишко вече, а позивајући се на наводни договор са Кабинетом предсједника Народне скупштине".
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"Кабинет предсједника Народне скупштине Републике Српске обавјештава јавност о синоћним догађајима на територији Града Приједора гдје се лице Милан Ћурлић Ћурла, позивајући се на др Владу Ђајића, лажно представило уговарајући постављање билборда на приватном посједу за тзв. крајишко вече, а позивајући се на наводни договор са Кабинетом предсједника Народне скупштине.
То представља свјесну лаж након које је дошло до инцидената на територији Мјесне заједнице Омарска, те су оба лица – Милан Ћурлић Ћурла и др Владо Ђајић пријављена полицији ради лажног представљања и упућених пријетњи власницима билборда", наводе из Кабинета.
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Из Кабинета предсједника Народне скупштине наводе да се "ограђују од оваквих и сличних активности у будућности".
"Кабинет предсједника Народне скупштине Републике Српске обавјештава и народног посланика Владу Ђајића и лице познато као Ћурла да се у име кабинета и Народне скупштине не могу лажно представљати и да тиме чине кривично дјело, те се Кабинет ограђује од оваквих и сличних активности у будућности и захтијева од надлежних органа да процесуирају свако кршење закона", наводе из Кабинета.
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