Logo
Large banner

Стевандић: Ђајића и Ћурлу пријавио човјек којем је Ћурла пријетио употребом пиштоља

Аутор:

АТВ
03.06.2026 18:45

Коментари:

0
Ђајић, Стевандић и Ћурла
Фото: АТВ, Приватна архива

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да ни он, ни његов кабинет, нису пријавили Владу Ђајића и Милана Ћурлића Ћурлу, већ да је то урадио "човјек којег су обманули".

Он је додао да је Ћурла, када их је тај човјек "прозрео", пријетио употребом пиштоља.

"Владо Ђајић и Ћурла су лажовчине и треба да одговарају. Мој кабинет и ја их нисмо пријавили полицији, али јесте човјек кога су обманули, узурпирали му имовину, па када их је прозрео - Ћурла му пријетио употребом пиштоља", рекао је Стевандић и додао:

"Детаљно сам обавијештен јутрос, када сам одобрио саопштење".

Подсјећамо, Милан Ћурлић Ћурла и доктор Владо Ђајић пријављени су за лажно представљање након догађаја у мјесту Омарска код Приједора, саопштено је из Кабинета предсједника Народне скупштине.

Наиме, како наводе из Кабинета, Ћурлић, позивајући се на Владу Ђајића, лажно представио уговарајући постављање билборда на приватном посједу за тзв. крајишко вече, а позивајући се на наводни договор са Кабинетом предсједника Народне скупштине".

звицер

Регион

Тужилаштво Црне Горе затражило максималну затворску казну за Звицера

"Кабинет предсједника Народне скупштине Републике Српске обавјештава јавност о синоћним догађајима на територији Града Приједора гдје се лице Милан Ћурлић Ћурла, позивајући се на др Владу Ђајића, лажно представило уговарајући постављање билборда на приватном посједу за тзв. крајишко вече, а позивајући се на наводни договор са Кабинетом предсједника Народне скупштине.

То представља свјесну лаж након које је дошло до инцидената на територији Мјесне заједнице Омарска, те су оба лица – Милан Ћурлић Ћурла и др Владо Ђајић пријављена полицији ради лажног представљања и упућених пријетњи власницима билборда", наводе из Кабинета.

Ђајић Ћурлић

Друштво

Стевандић пријавио Ђајића и Ћурлу за лажно представљање: Свему кумовало "крајишко вече"

Из Кабинета предсједника Народне скупштине наводе да се "ограђују од оваквих и сличних активности у будућности".

"Кабинет предсједника Народне скупштине Републике Српске обавјештава и народног посланика Владу Ђајића и лице познато као Ћурла да се у име кабинета и Народне скупштине не могу лажно представљати и да тиме чине кривично дјело, те се Кабинет ограђује од оваквих и сличних активности у будућности и захтијева од надлежних органа да процесуирају свако кршење закона", наводе из Кабинета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

Милан Ћурлић

Милан Ћурлић Ћурла

Владо Ђајић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Таласи у океану

Регион

Четири пријатеља се суочила са јаким таласима у мору: Двојица преминула, двојица у тешком стању

43 мин

0
Макрон их "рекламирао", а они банкротирали: Пропала чувена француска фирма

Економија

Макрон их "рекламирао", а они банкротирали: Пропала чувена француска фирма

49 мин

0
Додик: Без унутрашњег дијалога не важи ниједан договор ПИК-а

Република Српска

Додик: Без унутрашњег дијалога не важи ниједан договор ПИК-а

59 мин

0
Един Авдић

Кошарка

Ово су моменти због којих ће се Един Авдић памтити заувијек

1 ч

0

Више из рубрике

Додик: Без унутрашњег дијалога не важи ниједан договор ПИК-а

Република Српска

Додик: Без унутрашњег дијалога не важи ниједан договор ПИК-а

59 мин

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Српска наставља сарадњу на највишем нивоу са Руском Федерацијом

1 ч

0
Санкт Петербург Економски форум 2026. година

Република Српска

Делегација Републике Српске допутовала у Санкт Петербург

2 ч

0
Додик: 4. јун - црни датум за Пале и Сарајевско-романијску регију

Република Српска

Додик: 4. јун - црни датум за Пале и Сарајевско-романијску регију

2 ч

0

  • Најновије

19

21

Поскупило пиво на Октоберфесту

19

21

Обезбијеђено додатних 41 милион КМ за родитеље његоватеље

19

19

ОПРЕЗ: Одрон на магистрали надомак Бањалуке

19

15

Огласила се АБА лига због смрти Едина Авдића

19

11

Блокада буџета кочи увођење НЦТС система

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner