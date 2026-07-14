Археолози открили гробницу стару 3.000 година

Аутор:АТВ редакција
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Археолози су открили гробницу стару 3.000 година у близини града Луксора у јужном Египту, саопштиле су власти те земље.
Гробницу, која је припадала човјеку по имену Пасер, открила је холандска мисија са Универзитета у Лајдену у тебанској некрополи у области Гурна, навело је египатско Министарство туризма и антиквитета.
Стручњаци сматрају, на основу карактеристичног умјетничког стила натписа, да гробница потиче из периода Рамезида, који обухвата 19. и 20. династију.
Гробница је смјештена западно од већ познатог гробља и прати традиционални распоред тебанских приватних гробница из доба Новог краљевства у периоду од 1570. до 1069. п. н. е.
Објекат садржи отворено двориште које води до капеле уклесане у стену у облику обрнутог слова „Т“, као и исклесане погребне одаје испод ње.
Near-3,000-Year-Old Ramesside Period Tomb Discovered In Egypt's Luxorhttps://t.co/3gE94BeREv pic.twitter.com/vUCnzuCpJh— NDTV AutoMate (@NDTV_AutoMate) July 12, 2026
Археолози су у дворишту открили неколико добро очуваних архитектонских елемената, укључујући клупу од непечене цигле предвиђену за постављање погребне стеле, као и степениште са оградом које води до улаза.
У унутрашњости, натписи са Пасеровим именом приказују га како одаје поштовање разним божанствима у светилиштима и сједи са супругом испред стола са приносима боговима.
Тим који је спровео ископавања навео је да наставља са радом на документовању и истраживању како би се утврдило ко је Пасер био, и како би се боље разумио тај историјски и археолошки период.
Овај проналазак у близини Луксора, једног од најважнијих свјетских археолошких локалитета, услиједио је у тренутку када Египат настоји да промовише нова открића како би подстакао туризам, који представља виталан извор девизних прихода.
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