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Најкомплетнији Ти-рекс иде на аукцију, очекује се цијена од 30 милиона долара

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 08:04

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Диносаурус
Фото: Pixabay/BiancaVanDijk

Један од најкомплетнијих фосила тираносауруса рекса икада пронађених, познат као Гус, биће понуђен на аукцији у Сотбију са процјењеном вриједношћу од 30 милиона долара, а могао би да обори рекорд најскупљег диносауруса продатог до сада.

Гус је пронађен у области Бадлендс, у Јужној Дакоти, а тим истраживача провео је шест година на његовом ископавању, документовању и реконструкцији, преносе медији.

Код овог примјерка идентификовано је 61 одсто костију, што га сврстава међу најзначајније налазе те врсте. Овај диносаурус, који је живио прије око 67 милиона година, постао је један од најпознатијих симбола праисторијског свијета, између осталог захваљујући филмовима попут "Парк из доба јуре" и "Кинг Конга."

Аукција је поново отворила расправу међу научницима о томе да ли фосили од изузетног научног значаја треба да буду доступни музејима или могу да заврше у приватним колекцијама богатих појединаца.

Стручњаци упозоравају да приватно власништво може да ограничи истраживања, јер научни часописи углавном не прихватају студије засноване на фосилима којима истраживачи немају дугорочан приступ.

Диносаурус

Наука и технологија

Зашто је Ти-рекс имао сићушне руке?

"Не постоји замена за прави фосил. Морамо да разумијемо анатомију и знамо шта је стварно", упозорила је Сузана Мејдмант, професор из Природњачког музеја у Лондону.

Рекорд најскупљег диносауруса продатог на аукцији тренутно држи стегосаурус Апек, који је 2024. године продат за 44,6 милиона долара. Стручњаци, међутим, истичу да без рада професионалних ловаца на фосиле не би било ни оваквих открића.

Међу пет најскупљих диносауруса продатих на аукцијама сви су примерци продати након 2020. године. Међу њима је и Ти- рекс Стан, који је 2020. године продат за 31,8 милиона долара, иако је његова почетна процјена била између шест и осам милиона долара.

(спутник србија)

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Тагови :

диносаурус

продаја

Фосил

Тирекс

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