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Бред Пит и Инес де Рамон размјењивали њежности на трибинама Свјетског првенства

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 08:22

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Холивудски глумац Бред Пит и његова партнерица Инес де Рамон привукли су пажњу на утакмици Свјетског првенства 2026, која је одиграна на стадиону СоФи у Калифорнији. Из свечане ложе пратили су побједу Шпаније над Белгијом резултатом 2:1.
Фото: Društvene Mreže

Холивудски глумац Бред Пит и његова партнерица Инес де Рамон привукли су пажњу на утакмици Свјетског првенства 2026, која је одиграна на стадиону СоФи у Калифорнији. Из свечане ложе пратили су побједу Шпаније над Белгијом резултатом 2:1.

Током сусрета пар је размијенио пољубац, а друштво су им правили шпански глумачки пар Хавијер Бардем и Пенелопе Круз. Сви су за ову прилику обукли дресове репрезентација које подржавају. Бред Пит носио је дрес Сједињених Америчких Држава, док је Инес, која има шпанске коријене, одабрала дрес Шпаније и шминку у бојама своје репрезентације.

Иако је репрезентација САД-а раније завршила наступ на првенству, Пит је остао вјеран свом тиму, што је изазвало бројне реакције и коментаре на друштвеним мрежама.

Бред Пит (62) и Инес де Рамон (33), дизајнерица накита, у вези су од 2022. године. Прошлог викенда заједно су присуствовали вјенчању Тејлор Свифт и Трависа Келсија у Медисон Сквер Гардену у Њујорку. Фотографије с прославе објавила је на Инстаграму фризерка Лори Занолетти.

Глумац познат по улози у филму Фигхт Клуб окончао је дугогодишњи развод од Анђелине Џоли у децембру 2024. године, чиме је завршен више од осам година дуг судски поступак.

Бивши супружници имају шестеро дјеце – Медокса , Пакса, Захару, Шајло те близанце Нокса и Вивијен. Према наводима страних медија, глумац је тренутно у нарушеним односима с већином своје дјеце.

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