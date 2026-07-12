Бред Пит и Инес де Рамон размјењивали њежности на трибинама Свјетског првенства

Аутор:АТВ редакција
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Холивудски глумац Бред Пит и његова партнерица Инес де Рамон привукли су пажњу на утакмици Свјетског првенства 2026, која је одиграна на стадиону СоФи у Калифорнији. Из свечане ложе пратили су побједу Шпаније над Белгијом резултатом 2:1.
Током сусрета пар је размијенио пољубац, а друштво су им правили шпански глумачки пар Хавијер Бардем и Пенелопе Круз. Сви су за ову прилику обукли дресове репрезентација које подржавају. Бред Пит носио је дрес Сједињених Америчких Држава, док је Инес, која има шпанске коријене, одабрала дрес Шпаније и шминку у бојама своје репрезентације.
Иако је репрезентација САД-а раније завршила наступ на првенству, Пит је остао вјеран свом тиму, што је изазвало бројне реакције и коментаре на друштвеним мрежама.
Бред Пит (62) и Инес де Рамон (33), дизајнерица накита, у вези су од 2022. године. Прошлог викенда заједно су присуствовали вјенчању Тејлор Свифт и Трависа Келсија у Медисон Сквер Гардену у Њујорку. Фотографије с прославе објавила је на Инстаграму фризерка Лори Занолетти.
E essa torcida? Brad Pitt e a namorada, Ines de Ramon, assistiram à partida entre Espanha e Bélgica pela #CopaDoMundo, nesta sexta (10), ao lado dos amigos Penélope Cruz e Javier Bardem.— Hugo Gloss (@HugoGloss) July 11, 2026
📸: Getty pic.twitter.com/2oqqxWowln
Глумац познат по улози у филму Фигхт Клуб окончао је дугогодишњи развод од Анђелине Џоли у децембру 2024. године, чиме је завршен више од осам година дуг судски поступак.
Brad Pitt watching Spain vs Belgium #FIFAWorldcup ⚽️ pic.twitter.com/PLGWsnCUqN— brad pitt updates (@pittstoppp) July 11, 2026
Бивши супружници имају шестеро дјеце – Медокса , Пакса, Захару, Шајло те близанце Нокса и Вивијен. Према наводима страних медија, глумац је тренутно у нарушеним односима с већином своје дјеце.
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