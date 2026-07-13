Пресретнути ирански дронови и крстарећи пројектили

Аутор:АТВ редакција
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Америчка војска извршила је пресретање иранског дрона и крстарећег пројектила лансираних ка Ормуском мореузу, саопштио је портпарол Централне команде САД Тим Хокингс.
Он је рекао да је Револуционарна гарда Ирана испалила пројектил и дрон ка рути коју користе трговачки бродови који пролазе кроз Ормуски мореуз, пренио је ТАСС.
Команда је раније саопштила да је војска САД извршила нове нападе на Иран и да су погођене десетине мета. Портал "Ноар њуз" објавио је да је америчка војска извршила нападе на мете у најмање 13 иранских градова, преноси Срна
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