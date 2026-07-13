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Пресретнути ирански дронови и крстарећи пројектили

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 08:31

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Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Америчка војска извршила је пресретање иранског дрона и крстарећег пројектила лансираних ка Ормуском мореузу, саопштио је портпарол Централне команде САД Тим Хокингс.

Он је рекао да је Револуционарна гарда Ирана испалила пројектил и дрон ка рути коју користе трговачки бродови који пролазе кроз Ормуски мореуз, пренио је ТАСС.

Команда је раније саопштила да је војска САД извршила нове нападе на Иран и да су погођене десетине мета. Портал "Ноар њуз" објавио је да је америчка војска извршила нападе на мете у најмање 13 иранских градова, преноси Срна

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Тагови :

Америка

Иран

Дронови

Ормуски мореуз

пројектили

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