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Истраживање показало да је ниво тестостерона код мушкараца преполовљен у посљедњих 50 година

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 09:11

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Лабораторија
Фото: pexels/ www.kaboompics.com

Просjечан ниво тестостерона код мушкараца опао је за више од 50 одсто у посљедњих пет деценија, показује нова студија представљена на конгресу Европског друштва за хуману репродукцију и ембриологију (ЕСХРЕ) у Лондону.

Студија обухвата анализу података из више од 8.650 студија спроведених између 1972. и 2019. године, на узорку од 102.334 испитаника из пет земаља, укључујући Израел, САД, Бразил, Финску и Данску.

Истраживачи, које је предводио Хагај Левин са Браун школе јавног здравља Хебрејског универзитета Хадаса у Израелу, наводе да је просјечна стопа смањења од 1979. године, заједно, била 54 процента, а темпо пада изгледа да се посебно убрзао након 2000. године.

То је отприлике пад од један одсто сваке године, што, како наводе научници, указује да је у питању снажан тренд, а не посљедица случајности или статистичке грешке, упозоравају они.

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У студији се истиче да гојазност и дијабетес представљају главне факторе који доприносе смањењу нивоа тестостерона, док би значајну улогу могли да имају и фактори из животне средине, укључујући хемикалије које ремете рад ендокриног система.

Како се ниво телесне масти повећава због гојазности, тестостерон се претвара у женски хормон естроген, док инсулинска резистенција код дијабетичара и хронично висок ниво шећера у крви могу оштетити функцију хипоталамуса и хипофизе у мозгу.

Ово, заузврат, може смањити мождане сигнале који говоре телу да производи тестостерон, кажу истраживачи. Аутори истичу да тестостерон има важну улогу у производњи сперматозоида, регулацији сексуалне жеље, али и одржавању расположења, нивоа енергије, метаболизма, мишићне масе и густине костију.

Студија под називом „Временски трендови укупног и слободног тестостерона (1972–2019): систематски преглед и анализа мета-трендова“, која још није прошла стручну рецензију, надовезује се на ранија истраживања исте групе научника која су показала значајан пад броја сперматозоида код мушкараца у последњих неколико деценија.

Истраживачи напомињу и да терапија тестостероном није универзално решење, јер може да смањи природну производњу тог хормона у организму.

Такође упозоравају да свијет пролази кроз озбиљну кризу мушког репродуктивног здравља која не добија довољно пажње и позивају на доношење одговарајућих мера у области јавног здравља.

(спутник србија)

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Тагови :

тестостерон

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