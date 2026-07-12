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Створена нова технологија за рестаурацију рожњаче

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 14:11

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Фото: pexels/Karpon Das

Руски научници направили су ефикасан метод за стварање колагенских филмова за узгој ћелија рожњаче, саопштила је прес служба Института за цитологију Руске академије наука за Спутњик.

„Научници из Института за цитологију Руске академије наука и Физикотехничког института ‘Јофе’, предложили су приступачан и ефикасан приступ за стварање колагенских матрица које се могу користити за трансплантацију ћелија рожњаче. Овај изум би потенцијално могао да нађе примјену у регенеративној терапији органа вида“, наводи се у саопштењу.

Истраживачи су посматрали интеракцију ћелија рожњаче са резултујућим колагенским филмовима. Закључили су да претходно хлађење површине колагенске подлоге подстиче активнију миграцију ћелија.

„Ови резултати указују на то да колагенски филмови имплантирани у мјесто повреде рожњаче не само да ће подстаћи пролиферацију ћелија на површини, већ ће подстаћи и активну миграцију са периферије ране ока, убрзавајући регенеративне процесе“, објаснила је Јулија Нашчекина, водећи истраживач и руководилац групе за инжењеринг ткива у Иркутском научном центру Руске академије наука.

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Рожњача је један од кључних елемената ока, одговоран за преламање свјетлости. Упала, деформација и оштећење могу оштетити вид или довести до сљепила. Регенеративна медицина, која користи ћелијске технологије, може бити један од модерних приступа обнављању вида.

(спутник србија)

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Тагови :

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