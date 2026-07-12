Напад ножем у западном Лондону: Има мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Млада жена (24) убијена је, док је мушкарац, такође стар двадесетак година, тешко повређен у нападу ножем који се јутрос догодио у западном дијелу Лондона.
Полиција је убрзо након злочина ухапсила осумњиченог мушкарца (44), који је током напада задобио повреде након што је, према првим информацијама, скочио кроз прозор.
Како је саопштила лондонска полиција, дојаву о убадању ножем у једном стамбеном објекту у улици Аксбриџ роуд у Хејзу добили су око 7.55 часова по локалном времену.
На лице мјеста одмах су упућени полицајци и екипе Хитне помоћи, које су у стану затекле двадесетчетворогодишњу жену са тешким убодним ранама. Упркос напорима љекара, она је преминула на мјесту злочина.
Испред објекта пронађен је и мушкарац, стар око 20 година, који је такође имао убодне повреде. Он је хитно превезен у болницу, а његово здравствено стање за сада није званично саопштено.
Полиција је недуго након напада у близини пронашла и ухапсила мушкарца (44) који одговара опису осумњиченог. Осумњичени се терети за убиство, као и за недозвољено ношење хладног оружја на јавном мјесту.
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Осумњичени је због повреда које је задобио, а за које се вјерује да су настале након скока кроз прозор, такође превезен у болницу.
- Ријеч је о шокантном нападу који је, нажалост, резултирао смрћу једне младе жене и тешким повредама другог мушкарца. Наше мисли су уз жртве и њихове породице, којима је пружена стручна подршка - изјавио је главни инспектор Алам Бангу.
Он је додао да је истрага у раној фази, али да за сада нема назнака да постоји било каква шира опасност по грађане.
Полиција је позвала све који имају информације о овом случају или су били сведоци догађаја да се јаве истражитељима, уз напомену да ће наредних дана у том дијелу Лондона бити појачано присуство полицијских патрола како би се грађанима пружио осјећај сигурности.
(телеграф)
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