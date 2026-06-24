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Ђоковић се повукао турнира у Лондону

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 15:30

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Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена
Фото: Танјуг/АП

Из Лондона је стигла лоша вијест - Новак Ђоковић се повукао са турнира у Харлингем клубу.

Ради се о турнири егзибиционог карактера који би српском тенисеру послужио као посљедња припрема за Вимблдон.

Ђоковић је у среду требало да игра против Карена Хачанова, али је непосредно прије тога дошло до битне промјене.

Иако јавности није познато због чега је Новак одустао од играња у поменутом лондонском клубу, ова вијест може да нам укаже на одређене проблеме које српски тенисер има.

Наравно, остаје могућност да Ђоковић само жели да остане што свежији и да у таквом стању дочека почетак Вимблдона.

(Курир)

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Тагови :

Новак Ђоковић

Лондон

тенис

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