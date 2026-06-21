Ђоковић поново стиже у БиХ, ово је разлог

Аутор:АТВ редакција
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Dodig Tennis Center (ДТЦ) отвара своја врата у уторак, 14. јула, на чијем свечаном отварању ће учествовати прослављени тенисер Новак Ђоковић.
Ријеч је о пројекту који је покренуо Иван Додиг, а на отварању ће бити организован и егзибициони меч у којем ће, поред Ђоковића, наступити и Марин Чилић те Горан Иванишевић.
Нови тениски комплекс нуди више модерних терена, као и додатне спортске и угоститељске садржаје.
Циљ је развој тениса и промоција спорта кроз савремене услове за тренинг и такмичења.
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