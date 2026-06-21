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Ђоковић поново стиже у БиХ, ово је разлог

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 16:45

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Ђоковић поново стиже у БиХ, ово је разлог
Фото: Tanjug / AP / Aaron Favila

Dodig Tennis Center (ДТЦ) отвара своја врата у уторак, 14. јула, на чијем свечаном отварању ће учествовати прослављени тенисер Новак Ђоковић.

Ријеч је о пројекту који је покренуо Иван Додиг, а на отварању ће бити организован и егзибициони меч у којем ће, поред Ђоковића, наступити и Марин Чилић те Горан Иванишевић.

Нови тениски комплекс нуди више модерних терена, као и додатне спортске и угоститељске садржаје.

Циљ је развој тениса и промоција спорта кроз савремене услове за тренинг и такмичења.

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Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

тенисер

такмичење

Босна и Херцеговина

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