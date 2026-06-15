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Ђоковић опет пао на АТП листи

Аутор:

АТВ
15.06.2026 09:41

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Ђоковић опет пао на АТП листи
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Нова АТП листа донијела је мању промјену када је ријеч о пласману Новака Ђоковића.

Најтрофејнији тенисер свих времена од овог понедјељка заузима осму позицију на свјетској ранг листи.

Српски ас је протеклог викенда привукао пажњу ван тениских терена, пошто је присуствовао трци Формуле 1 за Велику награду Каталоније у Барселони, гдје је из непосредне близине пратио дешавања и побједу Луиса Хамилтона.

И даље није познато да ли ће Ђоковић до почетка Вимблдона одиграти неки припремни турнир или егзибициони меч. Трећи гренд слем сезоне почиње 29. јуна, а љубитељи тениса чекају његову одлуку пред одлазак у Лондон.

На најновијој АТП листи Новака је на седмом мјесту замијенио Данил Медведев, док међу десеторицом најбољих није било других промјена. Водеће три позиције и даље држе Јаник Синер, Карлос Алкараз и Александар Зверев.

Када је ријеч о осталим српским тенисерима, међу првих 100 налазе се Хамад Међедовић, који заузима 67. мјесто, као и Миомир Кецмановић на 80. позицији.

Душан Лајовић тренутно је 139. играч свијета, Ласло Ђере се налази на 225. мјесту АТП листе, док је млади Огњен Милић рангиран као 359. тенисер планете, преноси Б92.

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Тагови :

Новак Ђоковић

АТП

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