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"Трава је мртва, Вимблдон је мртав"

Аутор:

АТВ
09.06.2026 18:09

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тенис лоптица мрежа терен
Фото: Pexel/Sergio Arteaga

Монегашански тенисер Валентан Вашеро пропустиће читаву сезону на трави.

Вашеро, 20. играч свијета, повукао се још на Ролан Гаросу због повреде стопала.

Због тога га неће бити на трави, укључујући и турнир на Вимблдону.

"Трава је мртва, Вимблдон је мртав. Надам се да ћу се вратити за мјесец и по дана и бити свјеж за други дио сезоне", саопштио је Вашеро.

Вашеро, који се тек прошле сезоне пробио на великој сцени, никад у каријери није играо главни жреб Вимблдона.

Најбољи резултат у каријери му је освајање мастерса у Шангају, преноси Б92

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Тагови :

Вимблдон

тенисер

Валентан Вашеро

Ролан Гарос 2026

турнир

повреда

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