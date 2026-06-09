Аутор:АТВ
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Монегашански тенисер Валентан Вашеро пропустиће читаву сезону на трави.
Вашеро, 20. играч свијета, повукао се још на Ролан Гаросу због повреде стопала.
Због тога га неће бити на трави, укључујући и турнир на Вимблдону.
"Трава је мртва, Вимблдон је мртав. Надам се да ћу се вратити за мјесец и по дана и бити свјеж за други дио сезоне", саопштио је Вашеро.
Вашеро, који се тек прошле сезоне пробио на великој сцени, никад у каријери није играо главни жреб Вимблдона.
Најбољи резултат у каријери му је освајање мастерса у Шангају, преноси Б92
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