Вашеро, 20. играч свијета, повукао се још на Ролан Гаросу због повреде стопала.

Због тога га неће бити на трави, укључујући и турнир на Вимблдону.

"Трава је мртва, Вимблдон је мртав. Надам се да ћу се вратити за мјесец и по дана и бити свјеж за други дио сезоне", саопштио је Вашеро.

Вашеро, који се тек прошле сезоне пробио на великој сцени, никад у каријери није играо главни жреб Вимблдона.

Најбољи резултат у каријери му је освајање мастерса у Шангају, преноси Б92