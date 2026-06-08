Федерер се враћа на терен

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Некадашњи швајцарски тенисер Роџер Федерер играће 25. августа на егзибицији у Њујорку уочи почетка УС Опена, саопштили су организатори такмичења.
У саопштењу се наводи да ће у егзибицији под називом "Роџер Федерер: Икона се враћа у Њујорк" поред Швајцарца на стадиону "Артур Еш" играти и некадашњи амерички тенисери Енди Родик, Андре Агаси и Џон Мекинро.
Федерер (44) је пет пута у каријери освојио УС Опен, а играчку каријеру је завршио у септембру 2022. године.
-УС Опен је увијек био један од најпосебнијих турнира за мене. Толико незаборавних тренутака моје каријере догодило се у Њујорку, а стадион 'Артур Еш' је мјесто које ми много значи. Недостајало ми је да будем дио те атмосфере и да осетим невероватну енергију коју навијачи доносе сваке године. Радујем се прослави тих успомена, поновном сусрету с навијачима и уживању у једној веома посебној вечери", рекао је Федерер за званични сајт УС Опена.
Организатори су подсјетили да је Федерер посљедњи пут на УС Опену играо 2019. године.УС Опен ће ове године бити одигран од 30. августа до 13. септембра, преноси Танјуг.
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