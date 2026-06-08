Стрмоглав пад Новака Ђоковића

Аутор:АТВ
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Новака Ђоковића скупо је коштао Ролан Гарос! Не само што није искористио одсуство Карлоса Алкараса и рану елиминацију Јаника Синера да стигне до 25. Грен слема, већ је и значајно пао на АТП листи.
Ђоковић је од ове недјеље седми тенисер свијета, након што је изгубио три позиције.
Престигли су га Алекс де Минор, Бен Шелтон и Феликс Оже-Алијасим, који је напредовао два мјеста па је он сада свјетски број четири.
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А захваљујући неочекиваном пласману у финале Италијан Флабио Коболи је са 1.200 бодова напредовао четири позиције и ушао у свјетских Топ 10.
Нови ГС шампион Александер Зверев је упркос освајању 1.600 бодова остао на трећој позицији, али је значајно смањио заостатак за другопласираним Алкарасом.
Шпанац је због изостанка из Париза изгубио 2.000 бодова па је сада на 2.655 испред Нијемца.
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Синер је упркос сензационалној елиминацији и губитку 1.250 бодова и даље недодирљив на броју 1 са 13.500 бодова.
Ове недјеље играју се АТП турнири Серије 250 у Штутгарту и Хертогенбошу, гдје званично почиње сезона на трави.
Наредне недјеље су на програму два турнира Серије 500, у Лондону и Халеу, а пред Вимблдон, који почиње 29. јуна, играће се још два турнира Серије 250, на Мајорци и у Истборну.
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