Ово поврће можете посадити у јуну: Дају богат род током љета и ране јесени

Аутор:АТВ
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Многи мисле да је јун прекасно вријеме за сјетву поврћа, али искусни баштовани тврде управо супротно. Како се земља загријава, а дани постају дужи и сунчанији, поједине културе ничу брже него у прољеће и дају одличне приносе током љета и ране јесени.
Стручњаци истичу да су управо топли дани и стабилне температуре разлог због ког одређене биљке у јуну напредују боље него у априлу или мају. Потребно је само да одаберете врсте које воле љетне услове и брзо сазријевају.
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Ако још нисте попунили своју башту или желите додатни род, ових седам врста поврћа можете без проблема да посејете током јуна.
Шаргарепа се може сијати почетком јуна, а најбоље успијева у растреситом земљишту без камења.
Сјеме се полаже плитко, на дубину од око пола центиметра, док биљке касније треба проредити како би имале довољно простора за развој коријена.
Важно је одржавати земљиште умјерено влажним, нарочито током топлих дана. Мање сорте шаргарепе обично брже сазријевају и дају одличне резултате током љета.
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Краставци обожавају топлоту и спадају међу најбрже растуће повртарске културе.
Сјеме се сије директно у земљу, на дубину од око два и по центиметра. Биљкама је потребно довољно простора и редовно заливање.
Ако гајите сорте пењачице, поставите ослонац или мрежу како би плодови били здравији и лакши за бербу.
Боранија важи за једну од најједноставнијих култура за узгој из сјемена.
Може се сијати током цијелог јуна, а прве махуне стижу за свега два мјесеца. Потребно јој је сунчано место и редовно заливање, посебно током цвјетања и формирања плодова.
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Редовна берба подстиче биљку да ствара нове махуне.
Ако желите брз резултат, ротквице су одличан избор.
Од сјетве до бербе често прође мање од мјесец дана, па су идеалне за нестрпљиве баштоване.
Сјеме се сије плитко, а земљиште треба одржавати равномјерно влажним како коријен не би постао дрвенаст или превише љут.
Цвекла је захвална култура јер се користе и коријен и млади листови.
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Сјеме се може сијати током читавог јуна, а биљке воле редовно заливање које омогућава формирање сочних и укусних коренова.
Млади листови цвекле одлични су за салате и варива.
Блитва је једна од најотпорнијих биљака за љетну башту.
Добро подноси високе температуре, а често наставља да даје род све до јесени.
Њене шарене дршке додатно украшавају башту, док се листови могу брати сукцесивно током цијеле сезоне.
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Тиквице су међу најроднијим љетним културама. Довољна је једна биљка да током сезоне обезбједи велики број плодова.
Сјеме се полаже на дубину од око два и по центиметра, а биљкама треба обезбједити довољно простора за развој.
Најукусније су када се беру док су још младе и њежне, преноси Она.рс.
Топло земљиште омогућава брже клијање сјемена, док дужи дани и више сунчеве свјетлости подстичу интензиван раст биљака. Због тога многе културе посејане у јуну често ничу брже и развијају се успјешније него оне посејане рано у прољеће.
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Ако сте мислили да сте пропустили сезону садње, добра вест је да ваша башта још увијек може да буде пуна свјежег домаћег поврћа.
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