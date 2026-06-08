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Један зачин у јутарњој кафи помаже у контроли апетита и шећера у крви

Аутор:

АТВ
08.06.2026 08:28

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Кафа
Фото: pexels/NADER AYMAN

Шољица кафе је нешто без чега већина људи не може да замисли јутро, али мало ко зна да један једноставан додатак омиљеном топлом напитку може промијенити начин на који организам реагује на прву јутарњу кафу.

Ријеч је о зачину који се годинама користи у кухињи, а који све више привлачи пажњу због могућег утицаја на контролу апетита и тјелесне тежине.

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Цимет и кафа представљају занимљиву комбинацију за оне који покушавају да смање унос калорија и избјегну изненадне нападе глади током дана. Довољно је да у своју омиљену кафу додате пола кашичице мљевеног цејлонског цимета како бисте добили напитак који може помоћи у стабилизацији нивоа шећера у крви.

Цимет је посебан по томе што може допринијети бољој осјетљивости организма на инсулин. Када ниво шећера у крви мање осцилира, смањује се и потреба за честим грицкањем нездравих намирница између оброка, што многима представља највећу препреку на путу до жељене тјелесне тежине.

Комбинација кофеина и цимета додатно привлачи пажњу здравствених истраживања. Док кафа убрзава метаболизам, цимет помаже да ниво енергије буде стабилнији током дана и да се избјегну нагли падови који често изазивају осјећај глади.

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Како користити цимет?

Нутриционисти за свакодневну употребу препоручују цејлонски цимет, који се сматра најквалитетнијим избором.

За разлику од касија цимета, који се најчешће налази у продавницама, цејлонски садржи мање количине кумарина, супстанце која у већим количинама може оптеретити јетру.

Иако се не ради о чудесном рјешењу које топи килограме преко ноћи, истраживања показују да редовна конзумација цимета може имати позитиван утицај на тјелесну масу и обим струка. Ефекти су најизраженији када се ова навика комбинује са уравнотеженом исхраном и редовном физичком активношћу.

Другим ријечима, цимет неће обавити посао умјесто вас, али може бити користан савезник у процесу мршављења, посебно када помаже у контроли апетита.

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Најбољи начин припреме јесте да пола кашичице цимета додате мљевеној кафи прије кувања. Ако пијете инстант кафу, цимет најприје размутите у мало вреле воде. Шећер умањује потенцијалне користи ове комбинације, па га је најбоље избјегавати.

(Дневно.хр)

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Подијели:

Тагови :

Кафа

цимет

мршављење

напитак

вишак килограма

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