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Данас топло, али ипак припремите кишобране

Аутор:

АТВ
08.06.2026 08:11

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Вријеме
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано уз умјерену облачност, а послије подне на југозападу, југу и истоку могућа је слаба киша.

Вјетар ће бити слаб, промјенљивог смјера, увече понегдје умјерен, источни, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од 25 до 30, на југу до 33 степена Целзијусова.

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Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Дрвар 11, Рибник, Бјелашница 12, Мркоњић Град, Чемерно 13, Нови Град, Бихаћ, Горажде, Сарајево, Тузла, Зеница 14, Вишеград 15, Бањалука, Билећа, Добој, Приједор 16, Бијељина 17, Мостар, Неум 20, Требиње 21 степен Целзијусов.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

сунчано и топло

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