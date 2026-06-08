Данас топло, али ипак припремите кишобране

Аутор:АТВ
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано уз умјерену облачност, а послије подне на југозападу, југу и истоку могућа је слаба киша.
Вјетар ће бити слаб, промјенљивог смјера, увече понегдје умјерен, источни, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од 25 до 30, на југу до 33 степена Целзијусова.
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Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Дрвар 11, Рибник, Бјелашница 12, Мркоњић Град, Чемерно 13, Нови Град, Бихаћ, Горажде, Сарајево, Тузла, Зеница 14, Вишеград 15, Бањалука, Билећа, Добој, Приједор 16, Бијељина 17, Мостар, Неум 20, Требиње 21 степен Целзијусов.
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