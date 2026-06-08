Данас почиње Петровски пост

Аутор:АТВ
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Петровски пост, један од четири вишенедјељних постова у години према календару Српске православне цркве, почиње данас и траје до 12. јула, када се обиљежава Петровдан – празник посвећен светим апостолима Петру и Павлу.
Пост, који ће ове године трајати више од мјесец дана, траје најмање осам дана, а највише шест недјеља у зависности од тога када пада Васкрс.
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Петровски пост се још назива и апостолски, а почиње првог понедјељка послије Духовске недјеље и траје до празника Светих апостола Петра и Павла, који Српска православна црква слави 12. јула по Грегоријанском календару, односно 29. јуна по Јулијанском.
Током Петровског поста вјерници се уздржавају од меса, млијечних производа и јаја, али смисао поста није само физичко одрицање од хране, већ и духовно уздржавање од лоших мисли, ријечи и дјела.
Током овог поста, понедјељком, сриједом и петком пости се на води, док се уторком и четвртком пости на уљу.
Суботом и недјељом су дозвољени риба, уље и вино. Дан уочи Петровдана пости се строго, осим ако пада у суботу или недјељу.
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Иако није строг као Велики пост, Петровски пост носи духовну тежину, јер се њиме вјерници припремају за празник апостола који су својом вјером и мучеништвом поставили темеље хришћанства.
Свети апостол Петар, рибар Симон из Витаиде, први је од ученика Господа Исуса Христа који је изразио непоколебљиву вјеру у Христа и његову мисију. Отуда је од Христа и добио име Петар - Кифа што значи камен, стијена, јер је његова вера у Господа Исуса била тврда као стијена.
Он је писац двије посланице у цркви знане и као Саборне Петрове посланице које су придружене Новом завјету.
Светом апостолу Петру Исус је повјерио вино, пшеницу и кључеве Царства небеског, па се с тим знамењем и слика на иконама.
Као епископ проповиједао је у Палестини, Сирији, Малој Азији и Антиохији.
У цркви светог Петра и Павла у Риму чувају се вериге (ланци, окови) светог апостола Петра као знамење снаге светитеља, а у које га је оковао цар Ирод, прогонитељ Хришћана.
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У српском народу многобројне су и породице које славе крсну славу Часне вериге Апостола Петра у спомен на његову непоколебљиву вјеру у Господа Исуса.
Свети апостол Павле родом је из Тарса. Прије него што је повјеровао у Господа Исуса Христа Спаситеља и Избавитеља рода људскога од зла, Свети апостол Павле се звао Савле и био је прогонитељ хришћана.
(Телеграф.рс)
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