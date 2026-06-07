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Сатима у колони: Колапс на границама са свим државама са којима БиХ граничи

Аутор:

АТВ
07.06.2026 17:16

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ГП Козарска Дубица
Фото: АМС Републике Српске

Колоне возила сатима чекају на прелазак границе са Србијом, Хрватском и Црном Гором, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Дуге колоне возила чекају на излазу из БиХ према Хрватској на граничним прелазима Велика Кладуша, Хаџин Поток, Изачић, Градишка, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Брод, Свилај и Орашје.

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На излазу из БиХ према Црној Гори чека се на прелазу Зупци, а на излазу ка Србији на прелазу Каракај.

Дужа су чекања и на улазу у БиХ из Србије на прелазима Рача и Павловића мост.

Гужва је и на граничним прелазима Шепак и Вишеград у оба смјера између Србије и БиХ.

На осталим прелазима путничка возила не чекају дуже од 30 минута.

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Тагови :

гужве на граници

Стање на границама

Гужва на граници

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