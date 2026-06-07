Сатима у колони: Колапс на границама са свим државама са којима БиХ граничи

Аутор:АТВ
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Колоне возила сатима чекају на прелазак границе са Србијом, Хрватском и Црном Гором, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Дуге колоне возила чекају на излазу из БиХ према Хрватској на граничним прелазима Велика Кладуша, Хаџин Поток, Изачић, Градишка, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Брод, Свилај и Орашје.
Република Српска
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На излазу из БиХ према Црној Гори чека се на прелазу Зупци, а на излазу ка Србији на прелазу Каракај.
Дужа су чекања и на улазу у БиХ из Србије на прелазима Рача и Павловића мост.
Гужва је и на граничним прелазима Шепак и Вишеград у оба смјера између Србије и БиХ.
На осталим прелазима путничка возила не чекају дуже од 30 минута.
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