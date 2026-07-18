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Десингерица приведен у Црној Гори: Полиција упала на његов наступ

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 13:16

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Пјевач Драгомир Деспић Десингерица
Фото: Printscreen Youtube

Драгомир Деспић Десингерица приведен је током полицијске контроле у ноћном клубу у Сутомору, гдје је и наступао.

Црногорска полиција је у ноћи између петка и суботе спровела контролу угоститељског објекта, а међу особама које су доведене у станицу ради утврђивања идентитета био је и Десингерица.

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Након провјере, репер и још двојица држављана Србије - М. Ј. (24) и С. Љ. (33) - санкционисани су новчаним казнама од по 200 евра због кретања и боравка на територији Црне Горе без личних докумената, што представља кршење Закона о странцима и Закона о прекршајима.

Поред тога, током контроле клуба у Сутомору утврђене су и друге неправилности.

Малољетници пили алкохол, клуб папрено кажњен

Полиција је затекла 11 малољетних особа које су конзумирале алкохол, док је једно лице радило без потребне дозволе.

Због омогућавања малољетницима да пију алкохол, против правног и одговорног физичког лица у правном лицу биће покренут прекршајни поступак.

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Надлежне локалне и државне инспекције су, због низа утврђених неправилности у раду овог ноћног клуба, изрекле казне одговорним лицима у укупном износу од чак 11.200 евра.

Након свега, Десингерица се кратко огласио и прокоментарисао ситуацију.

- Па нема шта... Они раде свој посао. У принципу, свако свој посао ту ради најбоље и свима добро.

(Курир)

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Тагови :

Драгомир Деспић Десингерица

Црна Гора

Сутоморе

наступ

привођење

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