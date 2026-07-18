Десингерица приведен у Црној Гори: Полиција упала на његов наступ

Аутор:АТВ редакција
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Драгомир Деспић Десингерица приведен је током полицијске контроле у ноћном клубу у Сутомору, гдје је и наступао.
Црногорска полиција је у ноћи између петка и суботе спровела контролу угоститељског објекта, а међу особама које су доведене у станицу ради утврђивања идентитета био је и Десингерица.
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Након провјере, репер и још двојица држављана Србије - М. Ј. (24) и С. Љ. (33) - санкционисани су новчаним казнама од по 200 евра због кретања и боравка на територији Црне Горе без личних докумената, што представља кршење Закона о странцима и Закона о прекршајима.
Поред тога, током контроле клуба у Сутомору утврђене су и друге неправилности.
Полиција је затекла 11 малољетних особа које су конзумирале алкохол, док је једно лице радило без потребне дозволе.
Због омогућавања малољетницима да пију алкохол, против правног и одговорног физичког лица у правном лицу биће покренут прекршајни поступак.
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Надлежне локалне и државне инспекције су, због низа утврђених неправилности у раду овог ноћног клуба, изрекле казне одговорним лицима у укупном износу од чак 11.200 евра.
Након свега, Десингерица се кратко огласио и прокоментарисао ситуацију.
- Па нема шта... Они раде свој посао. У принципу, свако свој посао ту ради најбоље и свима добро.
(Курир)
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