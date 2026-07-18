Промијените искуство гледања ТВ програма: Ево како да ријешите проблем слабе слике

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Центар кућне забаве постали у паметни телевизори. Међутим ако вам слика застајкује или се садржај не покреће узрок може бити интернет веза.
Постоји једноставно рјешење које многи занемарују, а може потпуно промијенити искуство гледања.
Фудбал
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Од када је Нетфликс покренут 2007. године, стриминг сервиси су постали глобални феномен са милионима корисника. Смарт ТВ омогућава брз приступ омиљеним филмовима и серијама, али бежична веза често није довољно стабилна за висок квалитет преноса.
Ако је ваш телевизор повезан на Вајфај, могуће је да не добијате максималне перформансе. Слаб сигнал, сметње у мрежи и удаљеност од рутера могу изазвати сјецкање, спор учитавање и прекиде током гледања.
Умјесто Вајфај, препоручује се повезивање телевизора путем Етксернет кабла директно на рутер. Ова веза је стабилнија и поузданија, што значи мање прекида и бољи квалитет слике.
Према Нетфликс смјерницама, за 4К стриминг потребно је најмање 15 Мбпс, док 25 Мбпс омогућава брже учитавање садржаја. Етксернет веза може обезбедити и до 100 Мбпс стабилне брзине, што омогућава гледање без прекида.
Сцена
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Произвођачи попут Самсунга и Сонија такође препоручују Етксернет због јаче и стабилније конекције. Осим тога, пинг може бити смањен и до 50 одсто у односу на Вајфај, па ће и играње и апликације радити знатно боље.
Поступак је једноставан и траје свега неколико минута. Потребан вам је Етксернет кабл, на примјер Цат5е који подржава брзине до 1 Гбпс, или бржи Цат 8 који иде и до 40 Гбпс.
Пронађите Етксернет порт на задњем дијелу телевизора, обично поред ХДМИ прикључака. Један крај кабла повежите са телевизором, а други са ЛАН портом на рутеру. Затим у подешавањима телевизора изаберите опцију ВиредКонекшн веза је спремна.
Здравље
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Уз кабловску конекцију, стриминг, апликације и играње радиће стабилније, брже и без нервирања због прекида. Ако желите најбоље могуће искуство на Смарт ТВ-у, Етксернет је и даље најпоузданији избор, преноси Курир.
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