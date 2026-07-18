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Промијените искуство гледања ТВ програма: Ево како да ријешите проблем слабе слике

18.07.2026 12:40

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Televizija
Фото: Pexel/ Kaboompics

Центар кућне забаве постали у паметни телевизори. Међутим ако вам слика застајкује или се садржај не покреће узрок може бити интернет веза.

Постоји једноставно рјешење које многи занемарују, а може потпуно промијенити искуство гледања.

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Вајфај није увијек најбољи избор за Смарт ТВ

Од када је Нетфликс покренут 2007. године, стриминг сервиси су постали глобални феномен са милионима корисника. Смарт ТВ омогућава брз приступ омиљеним филмовима и серијама, али бежична веза често није довољно стабилна за висок квалитет преноса.

Ако је ваш телевизор повезан на Вајфај, могуће је да не добијате максималне перформансе. Слаб сигнал, сметње у мрежи и удаљеност од рутера могу изазвати сјецкање, спор учитавање и прекиде током гледања.

Рјешење је кабл: стабилнија и бржа веза

Умјесто Вајфај, препоручује се повезивање телевизора путем Етксернет кабла директно на рутер. Ова веза је стабилнија и поузданија, што значи мање прекида и бољи квалитет слике.

Према Нетфликс смјерницама, за 4К стриминг потребно је најмање 15 Мбпс, док 25 Мбпс омогућава брже учитавање садржаја. Етксернет веза може обезбедити и до 100 Мбпс стабилне брзине, што омогућава гледање без прекида.

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Произвођачи попут Самсунга и Сонија такође препоручују Етксернет због јаче и стабилније конекције. Осим тога, пинг може бити смањен и до 50 одсто у односу на Вајфај, па ће и играње и апликације радити знатно боље.

Како да лако повежете ТВ каблом

Поступак је једноставан и траје свега неколико минута. Потребан вам је Етксернет кабл, на примјер Цат5е који подржава брзине до 1 Гбпс, или бржи Цат 8 који иде и до 40 Гбпс.

Пронађите Етксернет порт на задњем дијелу телевизора, обично поред ХДМИ прикључака. Један крај кабла повежите са телевизором, а други са ЛАН портом на рутеру. Затим у подешавањима телевизора изаберите опцију ВиредКонекшн веза је спремна.

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Уз кабловску конекцију, стриминг, апликације и играње радиће стабилније, брже и без нервирања због прекида. Ако желите најбоље могуће искуство на Смарт ТВ-у, Етксернет је и даље најпоузданији избор, преноси Курир.

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хакери

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