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Колико ће зарадити Славко Винчић за суђење у финалу Мундијала

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 12:28

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Судија Славко Винчић напушта терен након утакмице Групе Ц Свјетског првенства између Бразила и Марока, одигране у Ист Радерфорду, у савезној држави Њу Џерзи, надомак Њујорка, у суботу, 13. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Adam Hunger

Славко Винчић судиће финале Свјетског првенства 2026 између Аргентине и Шпаније, које се игра 19. јула.

Тако ће постати први Словенац који дијели правду у завршници највећег фудбалског такмичења.

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Винчић (46) биће 23. судија у историји којем је повјерено суђење финала Свјетског првенства. Вијест му је саопштио предсједник ФИФА-ине судијске комисије Пјерлуиђи Колина.

Осим велике привилегије, спортске части, суђење финала доноси и богату финансијску накнаду.

Према писању словеначког "Дела", главни судија би требао зарадити близу 60.000 америчких долара.

Такође, процјењује се да би Винчићева укупна зарада на цијелом турниру могла достићи близу 140.000 долара. Коначан износ зависи од бонуса и буџета ФИФА. У укупни износ улази фиксна накнада од 70.000 долара за само учешће на Мундијалу. На то се додају хонорари по утакмици, који су у групној фази износили 3.000 долара, а у нокаут фази били нешто виши од 5.000 долара. Треба напоменути да ФИФА није званично објавила ове податке о судијским примањима.

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Винчић иза себе има богато искуство на међународној сцени. Судио је на Европском првенству 2020, финалу Лиге Европе 2022. између Ајнтрахта и Ренџерса, као и финале Лиге шампиона 2024. између Борусије Дортмунд и Реал Мадрида.

Такођер је дијелио правду на Европском првенству 2024, укључујући полуфинале између Француске и Шпаније.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Славко Винчић

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