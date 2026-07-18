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Желите на финале Мундијала: Ево колико новца морате издвојити

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 08:06

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Желите на финале Мундијала: Ево колико новца морате издвојити
Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Шпанија и Аргентина играју финале Свјетског првенства 2026, а они који желе да буду дио историје мораће да издвоје право мало богатство.

Екипа портала "Телеграф" покушала је да купи двије улазнице за спектакл на МетЛајф стадиону и, како кажу, остала затечена цијенама.

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Финале Свјетског првенства није само фудбалска утакмица, већ моменат историје и догађај који зауставља планету. Дуел Шпаније и Аргентине, обрачун генерација предвођених Ламином Јамалом и Лионелом Месијем, привукао је огромну пажњу навијача широм свијета. То се најбоље види по цијени карата, јер важно је бити на лицу мјеста и уживо пратити Месија и Јамала.

Тако, за оне који желе да све то гледају уживо са трибина МетЛајф стадиона у Њу Џерсију, постоји један велики проблем – цијена.

Одлазак на финале Мундијала није само питање жеље, већ и дубине џепа.

Најјефтиније доступне улазнице које су пронашли износиле су чак 7.857 долара по особи, , што је око 6.900 евра.

Узимајући у обзир да су потребне барем двије улазнице, долазимо до цифре од 13.800 евра.

Цијене расту

За боље позиционирана мјеста цијена додатно расте. Улазнице у доњем дијелу стадиона, такозваном 100 нивоу, почињу од невјероватних 13.696 долара по особи.

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Другим ријечима, двије особе које желе да гледају Месија и Јамала из најбоље зоне стадиона морале би да издвоје готово 27.400 долара.

Наравно, јасно је да су на располагању и много скупље улазнице.

Оно што је посебно занимљиво је да је, према тренутном стању, остало још нешто мање од 4 одсто расположивих карата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Аргентина

Шпанија

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