Цвијановић: Конаковић у Америци - погрешан човјек на погрешном мјесту

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић оцијенила је да се боравак министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића у Вашингтону може описати једном реченицом - погрешан човјек, на погрешном мјесту, у погрешно вријеме пред погрешном публиком.
Она је напоменула да је, са друге стране, Република Српска срећна што је Србија јуче отпочела стратешки дијалог са САД.
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"Министар спољних послова Србије Марко Ђурић је имао прилику да разговара са америчким државним секретаром Марком Рубијом и његовим замјеником Кристофером Ландауом, потпише меморандуме и отпочне дијалог", изјавила је Цвијановићева новинарима у Шековићима.
Цвијановићева је напоменула да су у Српској поносни јер то значи да је Србија јака и да на сваком мјесту има саговорнике.
"Не мора да оде тамо и да опањкава некога код куће и да измишља приче и бајке, него показује своју државност. Кад све то упоредите с овим који се зове погрешан човјек на погрешном мјесту у погрешно вријеме пред погрешном публиком - довољно је упоређивати", нагласила је Цвијановићева, преноси "Срна".
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Конаковић је на министарском састанку у Вашингтону посвећеном расту политичког тероризма позвао на, како је навео, "јачи одговор на политички мотивисани тероризам", помињући и Милорада Додика.
Цвијановићева је рекла да ће слога и јединство омогућити будуће успјехе и напредак Републике Српске, те истакла да планове за тај напредак не може зауставити ниједан унитариста у БиХ.
"Морамо да увијек водимо рачуна о томе шта су интереси Републике Српске. Ми нисмо људи који уопште треба да живимо унитаристичке снове или илузије неких других. Ми треба да живимо реалност, а та реалност је Република Српска", рекла је Цвијановићева.
Она је истакла да је Републику Српску потребно бранити на све могуће начине – од локалног, републичког нивоа, па до нивоа заједничких институција.
"Исто тако, потребно је радити предано и на спољном плану", рекла је Цвијановићева новинара у Шековићима.
Коментаришући настојања предсједавајућег Предсједништва БиХ Дениса Бећировића на споровођењу одлуке о именовању чланова Комисије за очување националних споменика, коју је прогласила штетном по витални интерес Српске, што је потврдила Народна скупштина Републике, Цвијановићева је рекла да су то унитаристички захтјеви који покушавају да од БиХ направе нешто што она није по Дејтонском споразуму.
"Ако будемо сложни и јединствени, као што смо били у ових 30 и више година, сигурна сам да ће Република Српска биљежити само успјехе и ићи крупним корацима напријед. У томе нас не може ни један унитариста зауставити, ни осујетити наше планове. Наши планови су стабилна, јака Република Српска, добра за сваког њеног грађанина", истакла је Цвијановићева.
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