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Додик: Бивши, лажни и никакви је пропао као и његов идол

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 22:19

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Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Онај бивши, лажни и никакви, пореди се с Фрањом Јосифом, а пропао је једнако као и његово царство, рекао је предсједник Милорад Додик.

Додик је то изјавио коментаришући изјаву Кристијана Шмита да "није владао тако лоше, ако су сви грађани отприлике једнако незадовољни његовим одлукама".

"Изгледа да је тек сада схватио! Са подигнутом руком више личи на свог идола", написао је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Кристијан Шмит

Фрањо Јосиф

Коментари (1)

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