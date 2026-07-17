Додик: Бивши, лажни и никакви је пропао као и његов идол

Аутор:АТВ редакција
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Онај бивши, лажни и никакви, пореди се с Фрањом Јосифом, а пропао је једнако као и његово царство, рекао је предсједник Милорад Додик.
Додик је то изјавио коментаришући изјаву Кристијана Шмита да "није владао тако лоше, ако су сви грађани отприлике једнако незадовољни његовим одлукама".
"Изгледа да је тек сада схватио! Са подигнутом руком више личи на свог идола", написао је Додик на Иксу.
Онај бивши, лажни и никакви, пореди се с Фрањом Јосифом, а пропао је једнако као и његово царство.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 17, 2026
Изгледа да је тек сада схватио!
Са подигнутом руком више личи на свог идола.
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