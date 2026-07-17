Поруке из Српске: Конаковић је министар који говори у своје име

Аутор:АТВ редакција
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Министар иностраних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић ни у Америци не заобилази Републику Српску и Милорада Додика.
И тамо му је то главна тема. На једном министарском састанку, који се одржава у Вашингтону, посвећеном забрињавајућем поновном порасту политичког тероризма, позвао је на, како он наводи, "јачи одговор на политички мотивисани тероризам", помињући и Додика.
Нижу се реакције. Конаковић је прећутао да је политички продукт Бајдена и Шмита. Само је једна од њих.
Елмедин Конаковић одметнути је министар који говори искључиво у своје име, а не у име других народа који за њега нису равноправни, већ препрека антидејтонској централизацији БиХ, порука је српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.
"Министар иностраних послова БиХ Елмедин Конаковић опет је промашио не само лопту, већ и цијели стадион. Нико га више не узима за озбиљно. И овај његов наступ на конференцији у Вашингтону протекао је у истом маниру. Која год да је тема, он прича о Милораду Додику. Опсесија, ноћна мора, штагод да је у питању, али он нити зна, нити може даље од тога. Иначе, Конаковић је и овај пут сакрио стварне терористичке пријетње у БиХ, а измишљао непостојеће. Такође је измишљао и сецесионизам како би прикрио антидејтонску и унитаристичку великобошњачку политику", јасна је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Наступ Елмедина Конаковића у Вашингтону још једном је показао оно што је одавно јасно – он никада није говорио у име БиХ, већ искључиво у име сопствених политичких амбиција и своје политичке опције, изјавила је вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.
"Представљати личне или страначке ставове као глас цијеле земље није државнички чин, већ покушај злоупотребе функције ради личне политичке промоције пред међународним саговорницима. Да је озбиљан политичар, Конаковић би знао да се међународни углед не гради тужакањем сопствене земље, драматизацијом и неутемељеним оптужбама", каже Тришић Бабић.
Онај чији су саборци из такозване Армије РБиХ учествовали и у планирању и у извођењу најстравичнијег могућег терористичког напада који су извели на Сједињене Америчке Државе 11. септембра 2001. године, сада се усуђују да било кога оптужује за тероризам, рекао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић и поручио да је то бесрамно лицемјерје.
"Видимо да они избјегавају да говоре о правом тероризму. А прави тероризам је нешто што је у БиХ и те како постојало. Десило се на десетине терористичких напада. Десило се да је некакав човјек, некаква вехабија, сатима пуцао пред америчком Амбасадом и да нису могли да га савладају из аутоматске пушке. Десило се да је неко ушао у станицу полиције у Зворнику и убио једног српског полицајца, једног полицајца Републике Српске, узвикујући Алаху екбер", рекао је Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
Конаковић је ширећи лажи о Милораду Додику злоупотријебио је своје присуство и позицију на министарском састанку у Вашингтону, изјавио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Конаковић је у Вашингтону прећутао да је управо он политички продукт Бајденове администрације и Шмита, који је аплаудирао њиховим противуставним и недејтонским акцијама. Али, шта друго очекивати од некога ко је политички одрастао на Алијиној 'Исламској декларацији'", рекао је Сташа Кошарац, замјеник предсједавајуће Савјета министара БиХ.
"Дино није сконтао да је на конференцију у Вашингтон позван не као гост, него као опомена, да каже - "одричем се Ирана и Исламске револуционарне гарде, која је мешетарила током и послије трагичног сукоба", каже Сања Вулић, шеф Клуба посланика СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Конаковића, као министра, не интересује шта мисле два од три конститутивна народа, нити га интересује шта пише у Уставу и законима које непрестано крши, јасна је порука из Републике Српске.
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