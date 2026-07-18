Након 38 година открили да су замијењени у породилишту: Породице тужиле болницу

Аутор:АТВ редакција
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Болницу у америчкој држави Сјеверна Дакота тужиле су двије породице. Они су путем ДНК теста након 38 година открили да су њихова дјеца замијењена по рођењу.
Кајл Бајлин открио је своју биолошку породицу након што је урадио кућни ДНК тест који је добио током божићне размјене поклона.
То га је довело до његове биолошке тетке на једној генеалошкој платформи. Након успостављања контакта са њом, њен сестрић Џереми Морисон је урадио ДНК тест, а резултати су били недвосмислени.
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"Остао сам потпуно запањен. Никада нисмо могли ни да замислимо да се заиста догодила замјена беба при рођењу", рекао је Бајлин.
Према тужби поднесеној државном суду, Бајлин и Морисон били су једине бебе рођене 26. јануара 1988. године у Медицинском центру "Јунити" у Графтону у Сјеверној Дакоти, преноси АП.
У саопштењу болнице наводи се да не постоје докази да је особље било одговорно за замјену беба.
(Срна)
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