Logo

Након 38 година открили да су замијењени у породилишту: Породице тужиле болницу

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 12:45

Коментари:

0
беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

Болницу у америчкој држави Сјеверна Дакота тужиле су двије породице. Они су путем ДНК теста након 38 година открили да су њихова дјеца замијењена по рођењу.

Кајл Бајлин открио је своју биолошку породицу након што је урадио кућни ДНК тест који је добио током божићне размјене поклона.

То га је довело до његове биолошке тетке на једној генеалошкој платформи. Након успостављања контакта са њом, њен сестрић Џереми Морисон је урадио ДНК тест, а резултати су били недвосмислени.

Славко Винчић

Фудбал

Колико ће зарадити Славко Винчић за суђење у финалу Мундијала

"Остао сам потпуно запањен. Никада нисмо могли ни да замислимо да се заиста догодила замјена беба при рођењу", рекао је Бајлин.

Према тужби поднесеној државном суду, Бајлин и Морисон били су једине бебе рођене 26. јануара 1988. године у Медицинском центру "Јунити" у Графтону у Сјеверној Дакоти, преноси АП.

У саопштењу болнице наводи се да не постоје докази да је особље било одговорно за замјену беба.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

беба

породилиште

днк

Коментари (0)

Прочитајте више

Бака Прасе

Сцена

Бака Прасе показао крваве завоје, затражио помоћ доктора

3 ч

0
Свиња

Регион

Најављено пооштравање мјера: Букти афричка куга свиња у Хрватској

4 ч

0
Маслиново уље у здјелици

Здравље

Ове намирнице су неизоставне на грчким трпезама: Људи живе и дуже од 100 година

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Дијете пало у рупу пуну воде и угушило се

4 ч

0

Више из рубрике

Вајлдберис у пламену након украјинског напада

Свијет

Застрашујући снимци из Москве: Гори Руски Амазон

3 ч

0
Saobraćaj Ormuski moreuz

Свијет

Горе танкери у Ормуском мореузу, катастрофа се не смирује

4 ч

0
Настрадали адвокат

Свијет

Млади адвокат и његова дјевојка нађени мртви у аутомобилу

4 ч

0
Напад Ирана у Саудијској Арабији

Свијет

Уништен главни центар за АИ: Иран напао америчке војне објекте

6 ч

0

  • Најновије

16

11

Чаша воде прије кафе: Навика која вам може сачувати здравље

16

07

Одређен притвор Тузлаку осумњиченом за покушај обљубе дјевојчице (14)

15

57

Петковић: Пуцање у молитвишту порука Србима да нису добро дошли

15

56

Шок због цијене сладоледа у посластичарници: Кугла 7.5 евра

15

43

Брена и Сека узбуркале интернет овом објавом: "Ручкић, кафица, ракијица"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима