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Млади адвокат и његова дјевојка нађени мртви у аутомобилу

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 11:39

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Настрадали адвокат
Фото: Приватна архива

Становници грчког насеља Пиреј и даље су у шоку након што су млади пар - адвокат Јазон (28) и његова четири године млађа дјевојка, приправница у адвокатској канцеларији - пронађени мртви у паркираном аутомобилу, који се налазио у гаражи у оквиру породичне куће.

Комшије су чуле вриске родитеља настрадалих и претпоставили да се догодило нешто страшно.

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" Знали смо да нешто није у реду. Њена мајка је вриштала и понављала: 'Изгубила сам своју дјевојчицу!'. Шта та жена уопште може да каже… То је велика трагедија", испричала је за грчку телевизију ЕРТ једна становница Пиреја.

Комшија, који је касно увече видио Јазонове родитеље, рекао је да сумња да је до трагедије дошло због издувних гасова.

Јазона и његову дјевојку пронашао је отац младог адвоката, који се забринуо зато што му се син није јављао на телефон. Према првим процјенама судског љекара, на тијелима нису пронађене повреде.

Убили их издувни гасови?

Према истим информацијама, аутомобил у којем су пронађени наводно је био укључен, као и клима-уређај у њему, док је гаража била затворена. Због тога истражитељи проверавају могућност да су издувни гасови из мотора ушли у унутрашњост возила преко система за климатизацију, због чега су њих двоје изгубили свијест.

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На лице мјеста стигла је екипа хитне помоћи ЕКАБ-а, која је могла само да констатује смрт младог пара.

Тачан узрок смрти биће утврђен након обдукције, док грчка полиција наставља прелиминарну истрагу како би се у потпуности разјасниле околности трагедије.

Према доступним информацијама, 28-годишњи Јазон био је члан Адвокатске коморе Атине. Истовремено је био активан и у спорту - играо је за фудбалски клуб адвоката "Дракон", гдје су га колеге описивале као омиљеног због карактера и тимског духа.

(Блиц)

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Тагови :

трагедија

Грчка

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